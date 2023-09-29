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ناسا تتعاون مع Ispace لتنفيذ هبوط على سطح القمر مقابل 55 مليون دولار

9/29/2023 2:42:21 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة رحلات الفضاء اليابانية الخاصة آى سبيس عن خطط مهماتها القادمة إلى القمر، حيث كشفت الشركة أنها تهدف إلى أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في استكشاف القمر في السنوات المقبلة، كما كشفت أنها ستفتتح مقراً جديداً للولايات المتحدة في دنفر، وفقا لتقرير سبيس .



وستقوم شركة ispace بتصنيع مركبة الهبوط القمرية الجديدة Apex 1.0، والتي تتميز بأماكن مخصصة للأقمار الصناعية، وزيادة الحماية للحمولات الحساسة وسعة حمولة متوقعة تبلغ(500 كجم) ، وقال دانييل هانسون من ispace إن مركبة الهبوط ستكون قادرة على "توصيل وتشغيل عمليات الحمولة الأكثر حساسية إلى الجانب القريب [والجانب البعيد] من القمر".



وسيتم تسليم بعض هذه الحمولات نيابة عن وكالة ناسا، وفي مؤتمر صحفي اليوم أعلن ممثلو ispace أن العميل الرئيسي لمهمتها القادمة 3 هو ناسا، التي اختارت الشركة كجزء من برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS).



وذكرت شركة ispace خلال المؤتمر الصحفي أنها وقعت عقدًا بقيمة 55 مليون دولار مع وكالة ناسا للمهمة 3 من أجل الهبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر حاملة ما يقرب من (95 كجم) من الحمولات العلمية.



لكن هذا ليس كل ما ستفعله المهمة فقط، ففي طريقها إلى سطح القمر ستقوم المهمة 3 بتسليم أقمار صناعية ستبقى في مدار حول القمر لتكون بمثابة مرحلات اتصالات، وتابع جاران: "نظرًا لأنه لا يزال هناك مجال لمزيد من سعة الحمولة، فإننا نواصل المحادثات مع الشركات الخاصة والوكالات الحكومية للحصول على عملاء عالميين بالإضافة إلى وكالة ناسا".



وأضاف جاران أن الشركة أبرمت بالفعل اتفاقًا لتوقيع عقد لحمولة أخرى للمهمة 3، لكن لا يمكن الكشف عن هذه التفاصيل بعد، وتهدف ispace إلى إطلاق المهمة 2 في عام 2024، في حين أن تاريخ إطلاق المهمة 3، الذي كان محددًا في الأصل لعام 2025، قد تأخر الآن إلى عام 2026.



وأطلقت الشركة مهمتها الأولى في ديسمبر 2022، حيث أرسلت مركبة الهبوط Hakuto-R نحو القمر ، ومن المقرر أن يهبط Hakuto-R في 26 أبريل 2023 بالقرب من حفرة أطلس التي يبلغ عرضها (87 كيلومترًا) في منطقة ماري فريجوريس "البحر البارد" من الجانب القريب من القمر.



ومع ذلك، أخطأ الكمبيوتر الموجود على متن المركبة في قراءة ارتفاعها وهي في طريقها إلى أسفل سطح القمر، مما أدى إلى وقوع حادث، وكان من الممكن أن يكون النجاح تاريخياً: فلم تتمكن أي شركة خاصة أو مركبة فضائية يابانية من الهبوط على سطح القمر على الإطلاق، و تهدف وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) إلى تحديد هذا المربع الأخير قريبًا: وستحاول مركبة الهبوط على سطح القمر SLIM ، التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، الهبوط على سطح القمر بعد حوالي ثلاثة أشهر من الآن، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.











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