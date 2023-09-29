هتخلى الميت يتكلم .. تقنية افتراضية ستغير شكل الجنازات 2050

MENAFN - Youm7) كشف خبراء تكنولوجيون، أن تقنيات مثل الذكاء الاصطناع والهندسة الوراثية ستغير الجنازات والطقوس المتعلقة بالموت إلى الأبد، مع وجود إصدارات الواقع الافتراضي في متناول اليد، ويمكن أن تتخذ النصب التذكارية شكل فطريات مرتبطة بالحمض النووي للمتوفى.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال لوك بودكا، استراتيجي الذكاء الاصطناعي في شركة Definition، إنه في المستقبل، قد يتمكن الأقارب في الجنازات من التحدث إلى أقاربهم المتوفين، وذلك بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، وقد يعني ذلك، على سبيل المثال، أن الشخص المتوفى يمكنه إلقاء خطاب في جنازته.وأضاف بودكا، "نحن قادرون بالفعل على تكرار نغمة صوت المتوفى طالما أن هناك ما يكفي من المحتوى عبر الإنترنت لاستخدامه".وأوضح بودكا "لقد وضعناها في الجزء العلوي من نموذج لغة كبير مثل ChatGPT، ومرحبًا أنك تجري محادثة مع شخص من الماضي مثل ونستون تشرشل"، مضيفا، "تتحدث الشركات إلينا الآن عن مزج "أصوات" شخصيات من التاريخ".فطريات مضيئةالنصب التذكارية الحية مع الحمض النووي للشخص الميت يمكن أن تكون النصب التذكارية في المستقبل، كائنات حية مثل الأشجار أو حتى عيش الغراب المضيء بيولوجيًا، والمقترن بأجزاء من الحمض النووي للمتوفى.ولعل فكرة "شواهد القبور المعدلة وراثيا"، مع الأشجار التي تحمل "الحمض النووي" من المتوفى ليست جديدة، ولكن مشروع عام 2004 وجد أن الإجراء كان مكلفا ومعقدا.لكن المحامي وخبير التكنولوجيا تاتفيداس سوتكوس، الذي يعمل في Glow Bar London، قال إن ذلك قد يصبح حقيقة في المستقبل.وقال سوتكوس: "بالاستفادة من التكنولوجيا الحيوية، يمكن أن تصبح النصب التذكارية للمستقبل كائنات حية".تخيل شجرة معدلة وراثيا تنمو وتتغير استجابة للزوار، أو كائنات مضيئة بيولوجيا تضيء القبر، مع تأثر سطوعها ولونها بشكل مباشر بالحمض النووي للمتوفى.استخدام الواقع الافتراضي لحضور الجنازة

وقال ماثيو ليمن روز، إن الوباء أحدث تحولا في الطريقة التي يحضر بها الناس الجنازات، مع التوجه نحو ظهور بعض الحاضرين عبر رابط الفيديو، وأضاف روز: "لقد حدث تحول في عقليات الناس، ولم يعودوا يهتمون بالتواجد شخصيًا بعد الآن، كما تم رفع الضغط للحضور أيضًا".

وأوضح روز، "نحن نعيش الآن في عالم يتواصل فيه الناس بشكل مختلف.. ومع استمرار تقدم تقنيات مثل البث المباشر والواقع الافتراضي، قد لا يشعر الأشخاص بالحاجة إلى التواجد شخصيًا بعد الآن"."التوائم الرقمية" سيعيشون بعد موت الشخص

قد "يعيش" الناس على شكل "توائم رقمية" افتراضية يمكنها تقديم النصائح لأقاربهم الباقين على قيد الحياة بناءً على حياتهم الحقيقية.

تحاول خدمات مثل Hereafter.AI بالفعل القيام بذلك بطريقة محدودة، ولكن في المستقبل، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أن تجعل الناس يعيشون في شكل نسخة طبق الأصل افتراضية.وقال الدكتور أجاز علي، رئيس قسم الأعمال والحوسبة في جامعة رافينسبورن: "باستخدام الأدوات القائمة على اللغة والتي ستكون أكثر تقدمًا من ChatGPT وBard، سيتمكن الأشخاص من التفاعل مع هذين التوأم الرقمي في الوقت الفعلي والاستفادة من معرفته وخبراته".