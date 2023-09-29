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دراسة تحذر: 5000 تنبيه يصل على الهاتف المحمول للطفل

9/29/2023 2:42:20 PM
(MENAFN- Youm7) قد يصاب الآباء بالصدمة عندما يعلمون أن الطفل العادي يتلقى ما يصل إلى 5000 تنبيه على هاتفه الذك يوميًا، حيث تم اكتشاف هذا الرقم الهائل في دراسة راقبت استخدام الهواتف الذكية لمن تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا لمدة أسبوع واحد، ووجدت أن المشاركين تلقوا 237 إشعارًا في يوم عادي، لكن التقرير وجد أن الأعداد تباينت حيث بلغ الحد الأقصى أكثر من 4500 تم تسليمها وتم رؤية أكثر من 1200.



وواجه هؤلاء الأطفال في بعض الأحيان ما وصفه باحثو الدراسة في Common Sense Media بـ "الطنين المستمر".



وقال الطبيب النفسي، الدكتور بنجامين ماكسويل، لشبكة إن بي سي نيوز، إن الإيقاع القوى لبيئة التحفيز العالية للجهاز المحمول قد يؤثر سلبًا على القدرة الإدراكية للمراهقين ومدى انتباههم وذاكرتهم خلال الوقت الذي لا تزال فيه أدمغتهم في طور النمو.



ولم يشارك الدكتور ماكسويل، المدير المؤقت للطب النفسي للأطفال والمراهقين في مستشفى رادي للأطفال في سان دييجو، في البحث الجديد.



لكن مخاوفه رددها جيم ستاير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Common Sense Media، التي نشرت تقرير بعد إجراء أبحاث واستطلاعات شملت أكثر من 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا.



وقال ستاير، الذي تركز مجموعته غير الربحية Common Sense على تأثير وسائل الإعلام والتكنولوجيا على الأطفال وأسرهم: "إنهم يستيقظون حرفيًا وقبل أن يذهبوا إلى الحمام، يكونون على هواتفهم".



استخدم الباحثون تطبيق Chronicle، الذي يعمل بصمت في الخلفية، ويسجل المعلومات حول التطبيقات التي يستخدمها مالك الجهاز ومتى، بالإضافة إلى عدد مرات التقاط الهاتف، وعدد الإشعارات التي يتم إرسالها، من بين نقاط بيانات أخرى.



لكن العمل كان مقتصرًا على مستخدمي أندرويد فقط، نظرًا لأن مواصفات تتبع أجهزة أبل تمنع الباحثين من الوصول إلى "أسماء تطبيقات محددة غير تابعة لشركة أبل والتي يستخدمها الأطفال عادةً (مثل تطبيقات الوسائط الاجتماعية وألعاب الهاتف المحمول)".



ولحسن الحظ بالنسبة لغالبية المراهقين في تلك العينة المكونة من 203 أشخاص، فإن مئات الأصوات والتنبيهات لم تترجم بالضرورة إلى استخدام مستمر بنفس المعدل.



كان المشاركون الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا، أقل عرضة للتحقق من هواتفهم باستمرار، بما يتناسب مع حياتهم الاجتماعية والقيود الأبوية.



من ناحية أخرى، كان المراهقون أكثر عرضة لفحص هواتفهم أكثر من 100 مرة خلال يوم واحد.



كما أنه بعد تحليل تلك البيانات، ناقش باحثو المنظمة غير الربحية هذه النتائج مع مجموعة مكونة من 15 عضوًا من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ينتمون إلى مجموعة متنوعة من الأجناس والأعراق والأجناس، لوضع نتائجهم في سياق أفضل لمعرفة تفاصيل تعرضهم للهاتف مع كل هذه التنبيهات.







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