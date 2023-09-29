لماذا تستمر المواجهة بين كوسوڤو والصرب؟

MENAFN - Al-Anbaa) سلط اقتحام دير في شمال كوسوڤو الضوء على المشكلات المستمرة في المنطقة التي يغلب الصرب على سكانها بعد 15 عاما من إعلان بريشتينا استقلالها، وهنا يثور التساؤل عن اسباب تجدد الخلاف.فقد جاء استقلال كوسوڤو ذات الغالبية الألبانية في 17 فبراير 2008 بعد نحو عقد من انتفاضة مسلحة على الحكم الصربي القمعي. ويعترف بها أكثر من 100 دولة.ومع ذلك، لاتزال صربيا تعتبر كوسوڤو رسميا جزءا من أراضيها. وتتهم صربيا الحكومة المركزية في كوسوڤو بالتعدي على حقوق الصرب لكنها تنفي الاتهامات بإثارة الصراع داخل حدود جارتها.ويشكل الصرب 5% من سكان كوسوڤو البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة في حين يشكل الألبان 90% تقريبا. ويعبر نحو 50 ألف صربي في شمال كوسوڤو، على الحدود مع صربيا، عن رفضهم لكوسوڤو برفض دفع تكاليف الطاقة التي يستخدمونها للدولة، وكثيرا ما يهاجمون الشرطة إذا حاولت إلقاء القبض على أحدهم.ويحصل جميع الصرب على امتيازات من ميزانية صربيا ولا يدفعون أي ضرائب سواء لبريشتينا أو بلغراد.

لماذا تفاقم الوضع؟

تصاعدت حدة الاضطرابات عندما تولى رؤساء البلديات من أصل ألباني مناصبهم في المنطقة ذات الغالبية الصربية في شمال كوسوڤو بعد انتخابات قاطعها الصرب في أبريل الماضي، وهي الخطوة التي دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى توبيخ بريشتينا.

ويتصاعد التوتر منذ شهور بسبب خلاف يتعلق بلوحات ترخيص السيارات. وتريد كوسوڤو منذ سنوات من الصرب في الشمال أن يغيروا لوحات سياراتهم الصربية، التي يعود تاريخها إلى حقبة ما قبل الاستقلال، إلى تلك الصادرة عن بريشتينا، ضمن سياستها الرامية إلى بسط سيطرتها على كامل أراضي كوسوڤو.

وفي يوليو الماضي، أعلنت بريشتينا مهلة شهرين لتبديل اللوحات، مما أثار اضطرابات، قبل أن توافق لاحقا على تأجيل موعد التنفيذ إلى نهاية 2023.

واحتجاجا على التحول الوشيك، استقال رؤساء بلديات من العرق الصربي في الشمال، بالإضافة إلى قضاة و600 فرد شرطة هناك، في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، مما أحدث خللا في عمل المؤسسات وأثار فوضى في المنطقة.

ما الذي يريده الصرب في نهاية المطاف؟

يسعى الصرب في كوسوڤو إلى إنشاء رابطة للبلديات ذات الغالبية الصربية تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي.

وترفض بريشتينا ذلك باعتباره وصفة لإقامة دولة صغيرة داخل كوسوڤو، وهو ما من شأنه أن يؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد على أساس عرقي.

ولم تحقق صربيا وكوسوفو تقدما يذكر في هذه القضية وغيرها من القضايا منذ الالتزام في 2013 بحوار يرعاه الاتحاد الأوروبي بهدف تطبيع العلاقات بينهما، وهو شرط لكليهما قبل الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ما هو دور حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي؟

يحتفظ حلف شمال الأطلسي بقوات حفظ سلام في كوسوڤو قوامها 3700 جندي، وهو ما تبقى من القوة الأصلية التي كان يبلغ قوامها 50 ألفا عندما نشرت عام 1999.

ويقول الحلف إنه سيتدخل بما يتماشى مع تفويضه إذا صارت كوسوڤو معرضة لخطر تجدد الصراع. وتحتفظ بعثة الاتحاد الأوروبي بنحو 200 من أفراد قوات الشرطة الخاصة في كوسوڤو، وكانت هذه البعثة قد دشنت في 2008 لأغراض تدريب الشرطة المحلية وقمع الفساد ومواجهة العصابات المسلحة.

ما أحدث خطط الاتحاد الأوروبي للسلام؟

يضغط مبعوثو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صربيا وكوسوفو للموافقة على خطة، كشف النقاب عنها في منتصف 2022، تتوقف بلجراد بموجبها عن ممارسة الضغوط للحيلولة دون حصول كوسوڤو على مقعد في المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة.

كما تلتزم كوسوڤو بموجب الخطة بتشكيل رابطة للبلديات ذات الغالبية الصربية، وسيفتح الجانبان مكاتب تمثيلية في عاصمة الطرف الآخر للمساعدة في حل النزاعات القائمة.

لكن المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين في زمن الحرب تعثرت، وحمل الاتحاد الأوروبي رئيس وزراء كوسوڤو ألبين كورتي مسؤولية ذلك لفشله في إنشاء رابطة البلديات.

واتهم كورتي، الذي وافق على أن يكون لمثل هذه الرابطة صلاحيات محدودة ويمكن للحكومة المركزية إلغاء قراراتها، وسيط الاتحاد الأوروبي بالانحياز إلى صربيا للضغط عليه لتنفيذ شق واحد فقط من الاتفاق.

ما الذي يهدد السكان الصرب؟تكتسب المنطقة الواقعة في شمال كوسوڤو، حيث يشكل الصرب غالبية السكان، أهمية فعلية إذ إنها تشكل امتدادا لصربيا. وتتحمل بلغراد تكاليف الإدارة المحلية ورواتب الموظفين العموميين والمدرسين والأطباء ومشروعات البنية التحتية الكبرى.ويخشى السكان الصرب من فقدان مزايا مثل الرعاية الصحية المجانية في صربيا بمجرد دمجهم بشكل كامل داخل كوسوڤو، وهو ما سيدفعهم إلى الانضمام إلى نظام خاص للرعاية الصحية في كوسوڤو.كما يخشون من أن تكون معاشات التقاعد أقل نظرا لأن متوسط ​​المعاش الشهري في كوسوڤو يبلغ 100 يورو مقارنة بمعاش يبلغ 270 يورو في صربيا.