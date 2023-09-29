بوتين يطلب من مساعد بريغوجين تدريب متطوعين ويستدعي 130 ألف شخص للخدمة

MENAFN - Al-Anbaa) ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة وهو في اجتماع مع أندريه تروشيف أحد أبرز القادة السابقين في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة وبحثا إمكانية مشاركة «الوحدات التطوعية» في حرب أوكرانيا.

يسلط الاجتماع الضوء على سعي الكرملين لإظهار أن الدولة سيطرت الآن على المجموعة بعد تمردها الذي لم يكتمل في يونيو بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجبن الذي قتل في تحطم طائرة في أغسطس هو مع قادة بارزين آخرين للمجموعة.

وطلب بوتين من تروشيف وهو مساعد سابق لقائد فاغنر يفغيني بريغوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

وظهر بوتين على التلفزيون الرسمي خلال اجتماع في الكرملين مع تروشيف المعروف بالاسم الحركي (سيدوي) أو الشعر الرمادي.

وقال الكرملين إن الاجتماع حضره نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف الذي جلس في الموقع الأقرب لبوتين. وسافر يفكوروف خلال الأشهر القليلة الماضية لدول عدة عملت فيها مجموعة فاغنر.

وقال بوتين إنهما تحدثا عن كيفية «تنفيذ الوحدات التطوعية مهمات قتالية مختلفة، لاسيما في منطقة العملية العسكرية الخاصة بالطبع».

وأضاف بوتين مخاطبا تروشيف «أنت نفسك تقاتل في واحدة من هذه الوحدات منذ أكثر من عام... أنت تعلم ماهية الأمر وكيف يتم، وتعرف المشكلات التي يتعين حلها بشكل عاجل حتى تسير الأعمال القتالية بأفضل الطرق وأكثرها نجاحا».

وقال بوتين أيضا إنه يريد مناقشة الرعاية الاجتماعية لمن يشاركون في القتال.

وأظهرت اللقطات تروشيف وهو يستمع لبوتين ويميل للأمام ويومئ برأسه وفي يده قلم لكن لم تظهر الملاحظات التي دونها.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة الإعلام الروسية إن تروشيف «يعمل الآن بوزارة الدفاع».

وبدا أن اجتماع بوتين في الكرملين يشير إلى أن من تبقوا في فاغنر سيخضعون لإشراف تروشيف ويفكوروف.

وفي السياق قالت وكالة الانباء الروسية تاس ان بوتين وقع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف شخص للخدمة بداية من الخريف.

ميدانيا، أكدت روسيا الجمعة أنها أسقطت خلال الليل 11 مسيرة أوكرانية فيما أشار حاكم محلي إلى تضرر محطة لتوزيع الكهرباء جراء هذه الهجمات في بلدة روسية قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية في رسالة عبر تلغرام «دمرت 11 طائرة أوكرانية من دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي (..) إحداها فوق منطقة كالوغا و10 فوق منطقة كورسك».