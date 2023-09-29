روسيا تحذر من عودة البنى التحتية العسكرية الأميركية أو الأطلسية إلى أفغانستان ودول الجوار

MENAFN - Al-Anbaa) حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ من «عودة البنى التحتية العسكرية» الأميركية أو الأطلسية الى أفغانستان أو دول الجوار في وسط آسيا، وذلك خلال استضافته مؤتمرا إقليميا حضره مسؤولون من طالبان.

وقال لاڤروڤ في كلمة خلال مؤتمر لدول جوار أفغانستان أقيم في مدينة كازان بوسط روسيا «سنواصل تطوير اتصالات مختلفة الأوجه مع أفغانستان».

وأضاف في المؤتمر الذي حضره وزير خارجية طالبان أمير خان متقي «نعتبر أن عودة البنى التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «ناتو» على أراضي أفغانستان والدول المجاورة أمر غير مقبول، أيا تكن الذرائع».

وأشار الى أن موسكو «قلقة من محاولات أطراف غير إقليميين الانخراط بشكل إضافي في أفغانستان... سنكون يقظين بالتحديد بشأن هذا الأمر»، داعيا الدول الأخرى الى القيام بالأمر نفسه.

وتأتي تصريحات لاڤروڤ بعد أيام من ترحيب أوزبكستان، الجارة الشمالية لأفغانستان، بـ«تعزيز» تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع في أوزبكستان عقب لقاء بين الوزير باخودير قربانوف وقائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي «سنتكوم» مايكل كوريلا في طشقند «تتعزز العلاقات الودية بين البلدين في مجال الدفاع كل عام».

وأكد بيان الوزارة أن الطرفين بحثا «الإنجازات في المجال العسكري وإمكان مواصلة التعاون».

وتعد روسيا أفغانستان وأجزاء واسعة من آسيا الوسطى ضمن مناطق التأثير المرتبطة بأمنها القومي.

ومنذ سحب واشنطن قواتها من البلاد في صيف 2021، سعت موسكو وبكين الى ملء الفراغ من خلال التواصل مع طالبان العائدة الى الحكم، على رغم تباينات عميقة معها.

الا أن روسيا تواجه تحديات في مناطق نفوذها التقليدية في ظل العزلة التي فرضتها عليها أطراف غربية ودولية على خلفية غزوها لأوكرانيا مطلع عام 2022.