Saturday, 30 September 2023 12:49 GMT

مظاهرات حاشدة في بوركينا فاسو مناهضة لفرنسا وللمطالبة بدستور جديد

9/29/2023 2:40:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر آلاف الجمعة في بوركينا فاسو دعما للنظام العسكري وللمطالبة بإقرار دستور جديد، مرددين هتافات مناهضة لفرنسا، بعد عام من وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر انقلاب.

وفي العاصمة واغادوغو، تجمع المتظاهرون في ساحة لاناسيون (الأمة) رافعين أعلام بوركينا فاسو ومالي والنيجر ـ ثلاث دول تحكمها أنظمة عسكرية - وروسيا، بالإضافة إلى ملصقات تحمل صورة الكابتن تراوري، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال موسى سانفو، أحد المتحدثين باسم «التنسيقية الوطنية لمنظمات المجتمع المدني في بوركينا فاسو»، الجهة المنظمة للتظاهرة، «نحن شعب بوركينا فاسو قررنا بمسؤولية، وبعيدا من القضايا الفردية، أن نأخذ الأمور بأيدينا من خلال المطالبة بتغيير الأساس القانوني لأمتنا، وهو الدستور».

وكتبت على العديد من اللافتات شعارات من بينها «دستور جديد لجيل جديد» و«إبراهيم تراوري، إلى الأمام من أجل السيادة».

بدوره، قال رئيس «جمعية الصداقة بوركينا-روسيا» محمدي سوادوغو «لم نعد نريد الدستور الموروث من فرنسا، الدولة الإمبريالية والدولة المستعمرة».

وروسيا هي إحدى الدول التي يتقارب معها النظام البوركيني، خصوصا منذ خروج القوات الفرنسية من البلد بطلب منه في فبراير الماضي.
كما ندد المتظاهرون بما اعتبروه محاولات لزعزعة استقرار المرحلة الانتقالية.

MENAFN29092023000130011022ID1107167457

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث