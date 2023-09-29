مظاهرات حاشدة في بوركينا فاسو مناهضة لفرنسا وللمطالبة بدستور جديد

MENAFN - Al-Anbaa) تظاهر آلاف الجمعة في بوركينا فاسو دعما للنظام العسكري وللمطالبة بإقرار دستور جديد، مرددين هتافات مناهضة لفرنسا، بعد عام من وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر انقلاب.

وفي العاصمة واغادوغو، تجمع المتظاهرون في ساحة لاناسيون (الأمة) رافعين أعلام بوركينا فاسو ومالي والنيجر ـ ثلاث دول تحكمها أنظمة عسكرية - وروسيا، بالإضافة إلى ملصقات تحمل صورة الكابتن تراوري، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال موسى سانفو، أحد المتحدثين باسم «التنسيقية الوطنية لمنظمات المجتمع المدني في بوركينا فاسو»، الجهة المنظمة للتظاهرة، «نحن شعب بوركينا فاسو قررنا بمسؤولية، وبعيدا من القضايا الفردية، أن نأخذ الأمور بأيدينا من خلال المطالبة بتغيير الأساس القانوني لأمتنا، وهو الدستور».

وكتبت على العديد من اللافتات شعارات من بينها «دستور جديد لجيل جديد» و«إبراهيم تراوري، إلى الأمام من أجل السيادة».

بدوره، قال رئيس «جمعية الصداقة بوركينا-روسيا» محمدي سوادوغو «لم نعد نريد الدستور الموروث من فرنسا، الدولة الإمبريالية والدولة المستعمرة».

وروسيا هي إحدى الدول التي يتقارب معها النظام البوركيني، خصوصا منذ خروج القوات الفرنسية من البلد بطلب منه في فبراير الماضي.كما ندد المتظاهرون بما اعتبروه محاولات لزعزعة استقرار المرحلة الانتقالية.