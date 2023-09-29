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كيف تحاول مصر التغلب على الاختناقات المرورية؟

9/29/2023 2:40:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القاهرة - على مدى السنوات العديدة الماضية، اتخذت العاصمة المصرية القاهرة إجراءات ملموسة لمعالجة الاختناقات المرورية المشهورة عنها وتزويد السكان بوسائل نقل أسرع وأنظف وبأسعار معقولة لتسهيل حركتهم وتنقلهم من مكان لآخر.
تحديث قطاع النقل في حاضرة مترامية الأطراف مثل القاهرة يمثل تحديًا معقدًا، وسيتطلب إجراءات تدخلية على الكثير من الجبهات. فما هي الخطوة الكبيرة التالية؟ إنها تجربة استخدام أحدث جيل من الأتوبيسات الكهربائية، بدءًا بأسطول يضم حوالي مائة أتوبيس كهربائي.
ووفقًا لنيكولاس بلتييه-ثيبيرج، المدير العالمي لقطاع النقل بالبنك الدولي، فإن هذا المشروع يمثل اختبارا مهما لاستخدام الأتوبيسات الكهربائية، وخطوةً أولى رئيسية في التحول نحو شبكة حديثة ومستدامة للنقل العام بالقاهرة الكبرى.
وقال بلتييه-ثيبيرج "هدفنا هو المساعدة في تحفيز كهربة شبكة النقل الجماعي في القاهرة وتحديثها...لكننا نحتاج أولاً إلى معرفة كيف يمكن للأتوبيسات الكهربائية أن تعمل في بيئة حضرية مزدحمة، وأن نجعل الركاب مُقبلين على استخدام الأتوبيسات في تنقلاتهم، وتقييم استجابة روادها، ومعالجة التحديات غير المتوقعة، ومنها عندما يتعلق الأمر بشحن الأتوبيسات وصيانتها."
وتأتي هذه الأتوبيسات الكهربائية في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بتمويلٍ من البنك الدولي، والذي يستهدف جعل القاهرة مدينة أكثر اخضرارًا وأكثر ملاءمة للحياة فيها. وستلعب وسائل النقل العام دورًا كبيرًا في تحقيق ذلك، نظراً لأن قطاع النقل يحل في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكبر مُنتِجٍ لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر . ومن شأن الأتوبيسات الكهربائية الحديثة والموثوقة أن تشجع الركاب على التحول من استخدام السيارات الخاصة إلى الأتوبيسات، مما يقلل من انبعاثات قطاع النقل بشكل كبير.
في القاهرة، تزيد مستويات الجسيمات الدقيقة، التي تشكل أكبر خطر على صحة الإنسان، عدة مرات عن المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. فتلوث الهواء يُعد أحد أكبر مشكلات الصحة البيئية في المدينة. وفي كل عام، يحصل ما يصل إلى مليوني مواطن على العلاج الطبي لأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن سوء نوعية الهواء في القاهرة. وتنطوي هذه المشكلات الصحية على تكاليف اقتصادية باهظة حيث تعادل نحو %1.4 من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويًا.
"هدفنا هو المساعدة في تحفيز كهربة شبكة النقل الجماعي في القاهرة وتحديثها. لكننا نحتاج أولاً إلى معرفة كيف يمكن للأتوبيسات الكهربائية أن تعمل في بيئة حضرية مزدحمة، وأن نجعل الركاب مُقبلين على استخدام الأتوبيسات في تنقلاتهم، وتقييم استجابة روادها، ومعالجة التحديات غير المتوقعة، ومنها عندما يتعلق الأمر بشحن الأتوبيسات وصيانتها."
وتعليقًا على ذلك، قال إبراهيم دجاني، المدير الإقليمي لقطاع الممارسات العالمية للنقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "في القاهرة الكبرى، تؤثر وسائل النقل العام بشكل كبير على الصحة العامة والظروف البيئية." وتستحوذ وسائل النقل العام على نحو 63 % من 22 مليون رحلة يقطعها سكان القاهرة كل يوم. والأتوبيسات العامة في القاهرة، التي تعمل بالديزل منخفض الجودة، مسؤولة عن ثلث تلوث الهواء الناجم عن الجسيمات العالقة. وأضاف بقوله: "يمكن للأتوبيسات الكهربائية، التي لا تطلق أي انبعاثات مباشرة في الغلاف الجوي، أن تسهم بشكل كبير في معالجة أزمة تلوث الهواء في المدينة".
وسوف توفر الأتوبيسات الجديدة أيضًا تجربة جديدة لروادها بتقديم خدمة نقل متواترة وموثوقة ومريحة، نظراً لأنها مزودة بمكيفات الهواء وخدمة "الواي فاي" ومقابس "يو إس بي" لشحن الهواتف المحمولة على متنها. كما أنها ستكون مهيأة بكامل التجهيزات اللازمة للركاب من ذوي الإعاقة. وسوف يتم تركيب كاميرات أمنية داخل وخارج هذه الأتوبيسات، إلى جانب أكشاك الطوارئ. وستكون هذه التجهيزات مفيدة بشكل خاص للنساء والفتيات، اللاتي غالبًا ما أشرن إلى السلامة الشخصية باعتبارها أحد الشواغل الرئيسية عند استخدام وسائل النقل الجماعي.
وهناك منطق اقتصادي سليم وراء التحول نحو استخدام الأتوبيسات الكهربائية. فكما تبين في دراسة للبنك الدولي نُشرت في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ (COP27)، ففي حين أن السعر المحدد سلفًا للحافلات الكهربائية لا يزال أعلى من سعر الحافلات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، فإن الوفورات طويلة الأجل في الصيانة والوقود (أو في الكهرباء، في هذه الحالة) سوف تفوق بكثير ارتفاع تكلفتها المبدئية. كما أن المنافع البيئية والصحية المترتبة على استخدام الحافلات الكهربائية تزيد من قوة حجيتها الاقتصادية. وبعد مرحلة الاستخدام التجريبي للأتوبيسات الكهربائية، يمكن أن يؤدي التوسع في استخدام أسطولها في القاهرة، إلى جانب الهبوط المتوقع في أسعار بطاريات شحنها، إلى أن تكون هذه الأتوبيسات أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
وسوف تستدعي كهربة أسطول أتوبيسات القاهرة تخطيطًا وتنسيقًا واسعي النطاق. وتشمل الخطوات الأولى تصميمَ الأتوبيسات الكهربائية وشرائها، وإعادةَ تجهيز مستودعات الأتوبيسات، بالإضافة إلى تخطيط المسارات لتحديد الأماكن التي ستعمل بها هذه الأتوبيسات. وستكون مختلف الهيئات والأجهزة الحكومية بحاجة إلى أن تعمل معًا لتحديد كيفية تنظيم الحافلات الكهربائية - فكهربة النقل تخلق روابط قوية بين قطاعي الطاقة والنقل، وهو ما يأتي بالتحديات ويتيح الفرص لنماذج أعمال جديدة، ويدخل أطرافًا فاعلة جديدة في السوق، علاوة على مبتكرات التكنولوجيا.
من جانبها قالت سوزان ليم، وهي خبيرة أولى في مجال النقل بالبنك الدولي تعيش في مصر وتعمل في هذا المشروع: "عندما تبدأ الاستثمار في النقل الكهربائي، عليك ألا تفكر فقط في الحافلات نفسها، بل أيضًا في البنية التحتية الداعمة، مثل شبكة الإمداد الكهربائي ومحطات الشحن.. وفي الوقت الذي نستعد فيه لبدء تشغيل الأتوبيسات الكهربائية في القاهرة، فمن الضروري أن يقوم قطاعا النقل والطاقة بالتنسيق الوثيق فيما بينهما للنظر في كل هذه العناصر معًا وضمان بدء تشغيلها بشكل سلس."
ويجري حاليًا تنفيذ العديد من المبادرات الأخرى للمساعدة في تغيير الطريقة التي يتنقل بها سكان القاهرة. وتستثمر الحكومة بشكل كثيف في البنية التحتية للنقل الجماعي بطرق متنوعة منها تجديد شبكة المترو المزدحمة وتوسيع الخط الثالث لمترو القاهرة. كما بدأ مشروع طموح لتسيير قطار كهربائي خفيف في الظهور، حيث تنقل المرحلة الأولى منه بالفعل الركابَ بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. كما أحدثت إصلاحات دعم الوقود في الآونة الأخيرة فرقًا كبيرًا أيضًا، حيث خفضت عدد السيارات على الطرق بنسبة تقدر بنحو 14 % منذ عام 2016.
وتسهم هذه البرامج المتنوعة، التي تتناول العديد من أشكال النقل العام المختلفة، في تحقيق نفس الرؤية. وتُعد القاهرة من أكثر المراكز الحضرية ازدحامًا في العالم. وسيتيح التحول نحو استخدام الأتوبيسات الكهربائية وغيرها من أشكال النقل الجماعي المستدام للمدينة فرصة لاستعادة رونقها من جديد. ومصر لديها رؤية جريئة لعاصمتها، ومن الصعب المبالغة في التأثيرات المحتملة لهذه الرؤية على قضايا المناخ والاقتصاد وأيضاً على الحياة اليومية
للمواطنين.-(البنك الدولي)

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