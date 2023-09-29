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مؤشر البورصة يرتفع %0.16 في أسبوع

9/29/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2414.0 نقطة مقارنة مع 2410.2 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.16 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 24/09 – 28/09 حوالي 5.8 مليون دينار مقارنة مع 3.6 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 61.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 23.2 مليون دينار مقارنة مع 18.0 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 21.4 مليون سهم، نفذت من خلال 11377 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 8.54 مليون دينار وبنسبة 36.85 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 7.95 مليون دينـار وبنسبـة 34.31 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.68 مليون دينار وبنسبة 28.84 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة %0.8، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.45 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.51 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 121 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 49 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 37 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي البتراء للتعليم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.00 %، المتكاملة للنقل المتعدد حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.00 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.76 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.96 %، والثقة للاستثمارات الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.38 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعات الالمنيوم حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.00 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.17 %، تهامة للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 4.92 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 4.60 %، والشامخة للاستثمارات العقارية والمالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 4.40 %.

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