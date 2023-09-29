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البنك الدولي: إعادة هيكلة مشروع استكشاف الزراعة عالية القيمة

9/29/2023 2:40:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان- أكد البنك الدولي، مؤخرا، أن مشروع "استكشاف الزراعة عالية القيمة والشاملة اجتماعيا والموفرة للمياه" في الأردن الذي تنفذه وزارة الزراعة، أحرز تقدما بدرجة مرضية نحو تحقيق هدفه الإنمائي، إضافة إلى تحقيق تقدم مرض إلى حد ما.
وأعلن البنك الدولي، في وثيقة صادرة حديثا، عن إعادة هيكلة المشروع وتقديم تمويل إضافي بقيمة 430 ألف دولار بعدما ظهرت الحاجة إلى التمديد نظرا لأن العمر المتبقي للمشروع لم يكن كافيا لاستكمال الأنشطة المخططة اللازمة لتحقيق الهدف الإنمائي المستهدف.
وكان تاريخ الإغلاق الأصلي للمشروع في 31 أيلول (سبتمبر) 2022، ليتم تمديده حاليا إلى 28 آذار (مارس) 2024، بعدما طلبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في شهر نسيان (إبريل) الماضي من البنك إعادة هيكلته وتمديد
العمل به.
وبحسب الوثيقة، ستسمح الهيكلة الجديدة والتمويل الإضافي للمشروع الذي يتم تنفيذه في محافظتي الطفيلة والكرك، بضمان استدامته وتعزيز آلية معالجة المظالم (GRM)، كما سيمكن التمويل الإضافي المجتمع المحلي المستفيد من المشروع من إيجاد حلول عملية لتحديات الأعمال الحاسمة المحيطة بعملية الزراعة ذات القيمة العالية وتحقيق الهدف الإنمائي للمشروع.
كما سيوفر فرصة لتعزيز استدامة المشروع من خلال الاستثمارات في البنية التحتية المحسنة (التبريد، والنقل، وما إلى ذلك)، إضافة إلى تعزيز قدرة المزارعين على تطوير خطط العمل، وتطوير إدارة مشاريعهم.
ويستهدف التمويل الإضافي أيضا دعم عملية تسويق المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها من المشروع، إضافة إلى ضمان الإمداد المستدام بالشتلات ذات القيمة العالية، والمساعدة على إنشاء مشتل مستدام في منطقتي المشروع (الطفيلة والكرك).
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم الانتهاء من أغلب أعمال المشروع في محافظة الطفيلة، كما تم إنتاج المحصول الأول منه، بينما في محافظة الكرك فقد تم خلال آب (أغسطس) الماضي تركيب الوحدات الزراعة المائية، ومن المقرر البدء بإنتاج المحصول الأول مع نهاية الشهر الحالي.
ويقوم المشروع بشكل عام على إنشاء مزارع مائية رائدة ذات تقنية عالية، إضافة إلى دعم توفير المساعدة التقنية والتدريب ومهارات إدارة الأعمال اللازمة لضمان إدارة المشروع التجريبي بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
كما يقوم على دعم الإنشاء والتركيب والعمليات الأولية لوحدة الزراعة المائية، كأنظمة التحكم في الرطوبة المستندة إلى الكمبيوتر وأنظمة التحكم في الحرارة ومعدات المعالجة.
ويهدف المشروع إلى إظهار و إشاعة أنماط الزراعة الجديدة والريادية في المناطق الريفية، وتثقيف المجتمع المحلي بالفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها في حال استخدام الزراعة المائية.
ويذكر أن العمل في المشروع قد بدأ تنفيذه في كانون الأول (ديسمبر) 2020، وكان قد خصص له آنذاك منحة بقيمة 1.03 مليون دولار.

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