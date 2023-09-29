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توقع رفع أسعار المحروقات بنسب تصل إلى %4

9/29/2023 2:40:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- رجح خبراء ومطلعون، أن ترتفع أسعار المحروقات في السوق المحلية الشهر المقبل بنسب تتراوح بين 1.5 % و4 %.
وقال الخبير في قطاع النفط فهد الفايز "إن الأسعار مرشحة للزيادة الشهر المقبل، لكن ليس بالحدة التي بلغتها في التسعيرة الأخيرة للشهر الحالي".
وقدر الفايز أن تتراوح هذه الزيادة بين 1.5 % و4 % في حدها الأقصى، موضحا أن أسعار النفط عالميا شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات متتالية.
وأشار إلى أن التطورات التي شهدتها هذه الأسعار، خلال الأيام الأخيرة من الشهر، لن تكون ذات أثر كبير على معدل الزيادة المتوقع.
ورأى الفايز أن أشهر الشتاء المقبلة قد تتخللها زيادات يمكن أن تصل نسبتها إلى 10 % في حال تجاوز سعر البرميل 100 دولار.
من جهته، توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة عامر الشوبكي، أن تقوم الحكومة برفع سعر الديزل 25 فلسا على كل لتر، ورفع سعر لتر البنزين بنوعيه من 15 الى 20 فلسا مع إمكانية تثبيت سعر الكاز.
وأضاف الشوبكي أن هذه الخطوة ترفع أسعار الوقود قرب أعلى مستوياتها التاريخية وإلى قيم لا تتناسب مع دخل المواطن الأردني، عدا عن انعكاسها السلبي على القدرة الشرائية، والتضخم، والنمو الاقتصادي، في ظل انخفاض السيولة النقدية مع أسعار فائدة مرتفعة، الأمر الذي يفاقم مشاكل الفقر والبطالة ذات المعدلات المرتفعة أصلا.
وأكد الشوبكي أن هذا التوقع لايؤكد التوجهات الحكومية المقبلة، وقد تؤثر السياسات الحكومية في هذا الشأن.
وذكر الشوبكي أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها خلال عام، وذلك مع تمديد تخفيضات أوبك بلس الطوعية والمتفق عليها، عدا عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المكررة عالمياً، عدا عن القرار الروسي بوقف صادرات البنزين والديزل منخفض الكبريت، الأمر الذي تسبب في ضيق المعروض العالمي، مع محدودية إنتاج مصافي النفط العالمية، يترافق مع طلب قوي قبيل فصل الشتاء.
وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل "إن العوامل القوية المؤثرة على أسعار النفط ما تزال تضغط بقوة على الأسعار نتيجة الخفض الطوعي السعودي والروسي وتحسن الطلب الصيني، مما أدى الى ارتفاع الطلب خوفا من المزيد في تراجع الإمدادات".
لذلك، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية الشهر الحالي وحتى 24 منه %1.5 بما يعادل 15 فلسا للبنزين 90 و1 % وبمقدار 15 فلسا للبنزين 95، أما الديزل فكانت نسبة الزيادة فيه 3 % وتعادل 25 فلسا.
يذكر أن الحكومة رفعت للشهر الحالي سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 960 فلسا للتر بدلا من 920 فلسا للتر، ورفعت سعر بيع البنزين اوكتان 95 ليصبح 1205 فلسات للتر بدلا من 1165 فلسا للتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح 800 فلس للتر بدلا من 715 فلسا للتر .
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الكاز لشهر أيلول (سبتمبر) الحالي، عند سعر 620 فلسا للتر والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة .
وسجلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت، أمس، ارتفاعا بمقدار 16 سنتا وصولا إلى 96.71 دولار للبرميل.

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