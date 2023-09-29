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الملاكم حسين عشيش إلى الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الآسيوية

9/29/2023 2:40:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، الجمعة، إلى الدور ربع النهائي، لوزن تحت 80 كغم في دورة الألعاب الآسيوية، هانغتشو 2022، وذلك بعد فوزه على اللاعب الإندونيسي مايكل موسكيتا.
وقال عشيش في تصريح تلفزيوني ، إنه يتطلع إلى تحقيق ميدالية ذهبية في هذه الدورة لبلوغ أولمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أن منافسه الإندونيسي "لم يكن خصما سهلا".
وهذا أول نزال يخوضه عشيش في دورة الألعاب الآسيوية.

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