الملاكم حسين عشيش إلى الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، الجمعة، إلى الدور ربع النهائي، لوزن تحت 80 كغم في دورة الألعاب الآسيوية، هانغتشو 2022، وذلك بعد فوزه على اللاعب الإندونيسي مايكل موسكيتا.
وقال عشيش في تصريح تلفزيوني ، إنه يتطلع إلى تحقيق ميدالية ذهبية في هذه الدورة لبلوغ أولمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أن منافسه الإندونيسي "لم يكن خصما سهلا".
وهذا أول نزال يخوضه عشيش في دورة الألعاب الآسيوية.
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