Saturday, 30 September 2023 12:48 GMT

رغم الاتهامات.. قرار جديد من مانشستر يونايتد بحق أنتوني

9/29/2023 2:40:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مانشستر يونايتد، الجمعة، عودة الجناح أنتوني إلى التدريبات وإمكانية دخوله تشكيلة الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع استمرار تحقيقات الشرطة في مزاعم الاعتداء.

واستبعد أنتوني من تشكيلة البرازيل في مباراتين بتصفيات كأس العالم هذا الشهر وسط تحقيقات الشرطة في مزاعم من صديقته السابقة غابرييلا كافالين.
ونفى أنتوني ارتكاب أي مخالفة.
وقال يونايتد في بيان: "منذ ظهور المزاعم لأول مرة في يونيو تعاون أنتوني مع الشرطة في التحقيقات في البرازيل وبريطانيا واستمر في ذلك".

وأضاف: "قرر مانشستر يونايتد أن يستأنف أنتوني التدريبات في كارينغتون وسيكون متاحا لدخول التشكيلة بينما تتواصل تحقيقات الشرطة، سيستمر تحت الرقابة مع انتظار تطورات أخرى في القضية". - سكاي نيوز

MENAFN29092023000072011014ID1107167447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث