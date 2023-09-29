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الزعبي: فخورة بتجربتي مع منتخب ماليزيا.. وأدرس تجديد العقد

9/29/2023 2:40:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أكدت المديرة الفنية لمنتخب ماليزيا للسيدات لكرة القدم، الأردنية سولين الزعبي، أن تطورا ملحوظا شهد على أداء فريقها خلال الفترة الحالية، رغم تشكيل نواة منتخب هناك نهاية العام الماضي.
وبينت الزعبي في مقابلة مع "الغد"، أنه تم ترشيحها لتولي مهمة مديرة الكرة النسوية ومدربة منتخب السيدات في ماليزيا، إلى جانب مدربة أسترالية أخرى، عن طريق المدير الفني للاتحاد الماليزي، الأسترالي سكوت، بعد أن التقت به في إحدى ورشات "فيفا" التدريبية العام الماضي.
وأضافت الزعبي في تصريحات لـ"الغد": "كان التواصل معي بعد رؤية سيرتي الذاتية ومعرفتهم بقدراتي وما قدمته للكرة المحلية خلال السنوات الماضية، إلى جانب أنني مدربة أردنية، والذي تنظر إليها الكرة الماليزية أنها الأفضل على الصعيد النسوي بالمنطقة العربية، وكان هناك تقارب في الأفكار ووجهات النظر، لأقوم بتوقيع عقد يمتد حتى نهاية العام المقبل، وتمت مفاتحتي بتجديد العقد وسأدرس الأمر لاحقا".
وقادت الزعبي، منتخب ماليزيا للدور نصف النهائي من البطولة الدولية الودية للسيدات، والتي تختتم اليوم في مدينة الطائف السعودية، حيث تعادل الفريق في مباراتيه بالدور الأول بدون أهداف أمام كل من السعودية (مستضيفة البطولة) ومنتخب باكستان، قبل الخسارة من المنتخب اللبناني بفارق الركلات الترجيحية عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، لينافس منتخب ماليزيا اليوم على المركز الثالث بملاقاة منتخب السعودية.
وأوضحت الزعبي أن الاتحاد الماليزي وضع خطة لتطوير الكرة النسوية، تهدف لمقارعة منتخبات المنطقة ومحاولة دخول عالم الاحتراف خطوة بخطوة، معتبرة بأن تشكيل منتخبات الشابات والناشئات هي إحدى أبرز الإنجازات بالنسبة لها، إضاقة إلى إقامة دوري نسوي هو الأول في البلاد، وخوض منتخب السيدات لـ7 مباريات خلال العام الحالي، وإقامة 3 مهرجانات لاستكشاف المواهب.
وتابعت: "قدمت بطولة الطائف فائدة فنية كبيرة للاعبات من خلال خوضهن مباريات على مستوى دولي أمام منتخبات بالمستوى نفسه، حيث تعرض المنتخب سابقا لخسائر بنتائج كبيرة من الدول المجاورة لماليزيا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتفاجأت من تطور مستوى العديد من اللاعبات، وفخورة بامتلاكهن الروح القتالية وعدم الاكتفاء بالموهبة إن وجدت، وأسعى دائما لإيجاد فرص لعن لخوض بطولات ودية في مختلف الدول".
وأشارت الزعبي إلى أن اجتماعا سابقا جمع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، ورئيس الاتحاد الماليزي للعبة، تخلله الحديث عن نية البلدين إقامة معسكرات متبادلة فيما بينهما بالكرة النسوية، مؤكدة بأن هدفها فور تسلمها مهمتها كان خوض مباراة ودية مع المنتخب الوطني لتحقيق الفائدة للطرفين.
وواصلت: "كان هناك تواصل بين ناد محلي ولاعبتين ماليزيتين للاحتراف في صفوفه بالموسم المنتهي مؤخرا، إلا أن عدم جاهزيتهما الفنية ساهم في عدم إتمام الصفقة المزدوجة، وأتوقع أن الموسم المقبل سيشهد استقطاب لاعبات ماليزيات لدوري المحترفات، فيما سيكون من الصعوبة استقطاب لاعبات أردنيات للدوري الماليزي خلال السنوات المقبلة نظرا لعدم تطبيق نظام الاحتراف بالوقت الراهن".
وتمنت الزعبي، زيادة الاهتمام بالكرة النسوية نظرا لسهولة فرص بلوغ كأس العالم مقارنة بالرجال، وذلك بسبب قلة الدول المهتمة حول العالم باللعبة على مستوى السيدات.
وقدمت الزعبي في نهاية حديثها، الشكر لاتحاد الكرة المحلي على ما قدمه لها سواء عندما كانت لاعبة أو مدربة وثم إدارية، مشيرة إلى أنها لم تكن تريد مغادرة منصبها بعد العمل على خطط لسنوات طويلة للتطوير، إلا أن خوض التحدي الجديد ومحاولة العودة بخبرات إضافية للكرة النسوية الأردنية لاحقا، جعلها تترك منصب مديرة الدائرة النسوية في الاتحاد والتوجه لماليزيا العام الماضي.

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