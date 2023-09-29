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الطاولة يؤكد مشاركته في بطولتي الإمارات ولبنان الدوليتين

9/29/2023 2:40:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- أكد الاتحاد الأردني لكرة الطاولة مشاركة المنتخبات الوطنية للفئات العمرية في بطولتي الإمارات ولبنان الدوليتين، اللتين تقامان خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يسعى الاتحاد من خلال المشاركة في هاتين البطولتين المهمتين إلى منح اللاعبين فرص خوض العديد من المباريات القوية، والتي تعزز من تقدمهم على لائحة التصنيف العام للاتحاد الدولي، خصوصا وأن هذه البطولات معتمدة رسميا من قبل الاتحاد الدولي، وهي تخضع لإشرافه من الناحية الفنية.
وينتظر أن يسمي الاتحاد في غضون اليومين المقبلين وفده الرسمي المشارك في هاتين البطولتين، في الوقت الذي تواصل فيه المنتخبات الوطنية تحضيراتها المكثفة في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بإشراف المدربين رائد الشريف ومحمد العقيلي، وسط متابعة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وقال رئيس الاتحاد طارق الزعبي في حديثه لـ "الغد": يسعى الاتحاد إلى دفع أكبر عدد من اللاعبين صغار السن للمشاركة في مثل هذه البطولات القوية، والتي نعتبرها جزءا مهما من تطوير المستوى الفني لدى اللاعبين واللاعبات، وأن الاتحاد سيواصل هذا النهج من خلال تكثيف البرامج التدريبية لكافة المنتخبات الوطنية، وتأمين مشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات الدولية المهمة، وخصوصا التي تدخل في التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي".
وبالنسبة لمنتخبي الرجال والسيدات، أشار الزعبي إلى أن الجهاز الفني بقيادة المصري عمرو رضا وضع برنامجا طويلا لمنتخبي الرجال والسيدات، وذلك ضمن التحضيرات التي تسبق الدخول في أجواء تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهي تعتبر هدفا رئيسيا في برنامج الاتحاد المقبل، والتي يسعى من خلالها إلى حجز بطاقتي التأهل إلى الأولمبياد".
ويخضع المنتخب الوطني للرجال والسيدات حاليا إلى معسكر تدريبي في العاصمة الإيرانية طهران يشتمل على الوحدات التدريبية المشتركة الصباحية والمسائية مع لاعبي المنتخب الإيراني، إلى جانب إجراء اللقاءات الودية.
ويذكر أن عضو مجلس إدارة الاتحاد هنادي تفاحة، ترأس وفد المنتخب الوطني في معسكر إيران، والذي يضم أيضا المدير الفني عمرو رضا، إضافة إلى اللاعبين واللاعبات: زياد عزيز، حسن الحوراني، خالد باسم، براء الوديان، تيماء ابو يمن، ريناد الحسني، راكان القرعلي، راكان الزعبي، عبدالله الهلول، عمر المعايطة.

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