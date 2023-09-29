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منتخب البادل يفقد فرصة بلوغ نصف نهائي البطولة العربية

9/29/2023 2:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- احتل المنتخب الوطني للبادل المركز الرابع في المجموعة الثانية للبطولة العربية للرجال، والتي تقام أحداثها في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، ليفقد فرصة المنافسة على لقب البطولة التي يشارك بها 11 منتخبا، وبتنظيم مشترك بين الاتحاد العربي والإماراتي.
وتعرض منتخب البادل للخسارة أمس أمام نظيره المصري بنتيجة 0-3، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة، إذ خسر الثنائي كرم حتاملة وزيد المشني من عمر طارق ويوسف حسام، وأحمد عقل ومحمد القطب من جورج واكيم وعلي زغلول، وأخيرا أحمد وسيف عدس من علي شقير وشريف مخلوف.
ومن المتوقع أن ينافس المنتخب اليوم على المركزين السابع والثامن بالبطولة، بمواجهة المنتخب الذي احتل المركز الرابع في المجموعة الأولى، والتي ضمت قطر، الإمارات، سلطنة عمان، العراق والمغرب، فيما تأهلت المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وكان المنتخب الوطني قد خسر بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من أمام المنتخب الكويتي، حيث تعرض الثنائي زيد المشني ومحمد القطب للخسارة من محمد التركي وحسين شمس، وتعثر الثنائي سيف وأحمد عدس من أمام محمد عبدال وعبد الرحمن العوضي، وخسارة أحمد عقل وحمزة الأسود من عبد العزيز معيوف وفؤاد بهبهاني.
كما خسر المنتخب أيضا في الجولة الثانية من المنتخب البحريني بالنتيجة ذاتها 3-0، بهزيمة حمزة الأسود وكرم حتاملة من علي وحسين دواني، وتعثر أحمد وسيف عدس من يوسف قائد وحسن عبد الرضا، وخسارة محمد القطب وأحمد عقل من خالد الذوادي وعمر قائد.
وتمكن المنتخب من تسجيل فوزه الأول في البطولة بالجولة الثالثة على حساب منتخب سورية بنتيجة 2-1، حيث فاز الثنائي أحمد عدس ومحمد القطب على بلال طحان وكرم نعمة، وتفوق كرم حتاملة وزيد المشني على سامي السعدي ويزن القسام، فيما خسر أحمد عقل وسيف عدس من هاني السعدي ومؤيد سليم.
وواصل المنتخب نتائجه الإيجابية وسجل الفوز في الجولة الرابعة على المنتخب السوداني بنتيجة 3-0، إذ تغلب الثنائي كرم حتاملة وزيد المشني على إبراهيم محمد وعلي عصام الدين، وتجاوز أحمد وسيف عدس كلا من محمد عباس وعمر عصام الدين، وفوز أحمد عقل ومحمد القطب على خالد محمود وعثمان عصام الدين.
ويقود المنتخب الوطني المدرب سامي السيد، علما بأنها المشاركة الأولى الخارجية لمنتخب البادل، الذي تم تأسيسه مؤخرا بعد إجراء بطولة المملكة التصنيفية.

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