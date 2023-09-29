Saturday, 30 September 2023 12:48 GMT

توجه لاعتماد 4 أجنبيات في دوري المحترفات الموسم المقبل

9/29/2023 2:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - علمت "الغد" من مصادر موثوقة، عن توجه الدائرة النسوية في اتحاد الكرة، لاعتماد 4 لاعبات أجنبيات لكل ناد في دوري المحترفات الموسم المقبل بنسخته السادسة في العام 2024.
وكان اتحاد الكرة قد سمح لأندية دوري المحترفات بزيادة عدد اللاعبات الأجنبيات خلال بطولة الأندية النسوية (الأردنية السعودية) إلى 4، ما ساهم بزيادة قوة البطولة بشكل عام، وارتفاع مؤشر المنافسة على المراكز الأساسية مع اللاعبات المحليات، علما بأن البطولة كانت من نصيب فريق الاتحاد الأردني.
وشهد الموسم الماضي إصدار قانون جديد من اتحاد الكرة، يسمح للفرق المشاركة بالتعاقد مع لاعبتين كحد أقصى من اللاعبات غير الأردنيات، بشرط أن تتعدى مدة إقامة اللاعبة عاما واحدا، ولم يتحدد مصير هذا القرار بالموسم المقبل، في ظل زيادة عدد الأجنبيات إلى 4.
وتوج فريق الاتحاد بلقب دوري النسخة الأخيرة من "المحترفات" للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح الفريق الرابع الذي يحرز باللقب بعد فوز الأهلي به في العام الماضي، وتتويج عمان بنسختي 2020 و2021، فيما ظفر فريق شباب الأردن بلقب النسخة الأولى من دوري المحترفات في العام 2019.
وتركت اللاعبة الأجنبية انطباعا طيبا في الموسم الماضي، لا سيما مع بطل الدوري فريق الاتحاد، حيث كانت مهاجمته اللبنانية ليلى إسكندر الأكثر مساهمة بالأهداف بالبطولة بشكل عام، بعد تسجيلها 14 هدفا، وصناعتها لثلاثة أهداف، فيما صنعت زميلتها المدافعة المصرية أمنية محمود هدفين، وقدمت حضورا طيبا في الخط الخلفي، ليكون الاتحاد الأقل قبولا للأهداف باستقباله 5 أهداف فقط خلال 12 مباراة.
وحصلت لاعبة الأرثوذكسي، الغانية ناومي أنيما على جائزة أفضل لاعبة أجنبية في البطولة، بعد مساهمتها الكبيرة مع فريقها الذي حل ثانيا، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل لاعبة في المباراة 4 مرات من أصل 12 مباراة لعبها فريقها، وتسجيلها 4 أهداف وصناعتها لـ3، فيما كانت زميلتها ومواطنتها رحمة جافارو مؤثرة على نتائج الفريق بشكل ملحوظ، بعدما حلت وصيفة لهدافة الدوري وبرصيدها 9 أهداف.
من جهتها، قدمت مهاجمة النصر فريدريكا توركوزور من غانا، أداء مميزا بعد حضورها في منتصف الموسم تقريبا، فسجلت 7 أهداف كثالث أكثر اللاعبات زيارة للشباك بالبطولة، بالاشتراك مع 3 لاعبات آخريات، فيما سجلت الكولومبية جنفير كنكام مع فريقها الاستقلال 5 أهداف، رغم تواضع مستوى فريقها بالبطولة بشكل عام.
ويتجه اتحاد الكرة أيضا، لزيادة عدد الفرق بدوري المحترفات إلى 6، بعد أن كان قد اتخذ هذا القرار في الموسم الماضي، إلا أن حامل اللقب وقتها الأهلي فضل الانسحاب من البطولة قبل انطلاقتها، ما أدى إلى إقامة البطولة بخمسة فرق لموسم آخر.
واحتل فريق الاستقلال المركز الأخير على سلم ترتيب دوري المحترفات للموسم المنصرم، بعد جمعه نقطة واحدة فقط، ليتم تعليق مصيره حتى إشعار آخر، مع احتمالية كبيرة لاستمراره بين الكبار الموسم المقبل، فيما يتأهل بطل دوري الدرجة الأولى الذي تقام قرعته بعد غد الاثنين، ويبدأ في الثالث عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلى دوري المحترفات.

MENAFN29092023000072011014ID1107167443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث