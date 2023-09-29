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التايكواندو يعوض إخفاقات الآخرين في الدورة الآسيوية

9/29/2023 2:40:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






عمان - عوض منتخب التايكواندو إخفاقات الرياضة الأردنية حتى الآن في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، بعدما حصد 3 ميداليات (فضيتان وبرونزية).
وارتفع رصيد التايكواندو الأردنية في تاريخ ‏الدورات ‏‏الآسيوية إلى 27 ميدالية ملونة (3 ميداليات ذهبية، 13 ميدالية فضية، 11 ميدالية برونزية).‏
كما أن التايكواندو الأردنية حققت المركز الأول على المستوى العربي في الدورة الآسيوية، واحتلت المركز السابع ‏على المستوى ‏‏الآسيوي.
وحقق لاعبا المنتخب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ‏الميداليتين ‏‏الفضيتين، ونال زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) الميدالية البرونزية.‏
‏وودع الدورة الآسيوية من ربع النهائي كل من جوليانا الصادق وراما أبو الرب وأنس الصادق.
ويعتبر منتخب التايكواندو الوحيد من بين المنتخبات الأردنية المشاركة الذي يحرز ميداليات حتى الآن، علما بأن البعثة تشارك في 15 لعبة مشاركة وممثلة بـ79 رياضياً ورياضية.
ويحرص المنتخب الوطني للتايكواندو على دخول معسكر تدريبي في الصين، استعدادا للمشاركة في الجولة الثالثة ‏من سلسلة الجائزة ‏‏الكبرى ‏‏”جائزة ‏الصين” (عيار 6 نجمات) التي تنطلق منافساتها من 10 إلى 12 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل‎، ومن ثم سيرفع وتيرة ‏‏تدريباته ‏استعدادا للجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى“جائزة مانشستر” (عيار ‏‏6 نجمات) وتقام في شهر كانون الأول (ديسمبر) ‏‏المقبل ‏والتي سيتم من خلالها معرفة هوية اللاعبين المتأهلين لأولمبياد ‏باريس.‏‏
ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏‏‏‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏
ومن المنتظر أن يشارك في”جائزة الصين” كل من جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، زيد مصطفى، زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، ‏‏‏وأنس الصادق، فهد عمار (وزن فوق 80 كغم)، راما أبو الرب (وزن فوق 68 كغم)‏.‏
وبعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني للكبار في“جائزة الصين”، سيستعد لبطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين) التي ستقام ‏في ‏‏الأردن، بالفترة من 8 إلى 12 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل‎.‎
وتعد بطولة كأس الرئيس مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين ‏‏‏تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم‎.‎
وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف لـ”الغد”:“التحضيرات بدأت منذ وقت طويل وبحسب خطة طويلة ‏الأمد تخللتها تدريبات ‏يومية ومعسكرات تحضيرية والمشاركة في بطولات مختلفة، نظرا لأهمية دورة الألعاب الآسيوية كونها ‏مصنفة من عيار أربع ‏نجوم، وتمنح اللاعبين نقاط جديدة في التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024‏‎‏”.‏
وأضاف:“التايكواندو الأردنية حققت على مدار تاريخ الدورات الآسيوية نتائج مميزة، وها هي الآن تتألق من جديد، ونعول على عدد كبير من اللاعبين لتسجيل نتائج جديدة في البطولات المقبلة”.‏
ومن المتوقع أن تزداد الغلة الأردنية من ميداليات في الدورة الآسيوية خلال الأيام المقبلة، رغم الإخفاقات المتتالية في الألعاب كافة حتى الآن، خصوصا مع قرب انطلاق منافسات الكراتيه والجوجيتسو، ومضي منتخب السلة قدما في الدورة.

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