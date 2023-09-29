Saturday, 30 September 2023 12:48 GMT

حسين عشيش يبلغ ربع نهائي الملاكمة.. وفوز ثان لسيدات سلة 3X3

9/29/2023 2:40:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش أمس، إلى ربع نهائي وزن تحت 80 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح عشيش في تحقيق انتصاره الأول وجاء على حساب اللاعب الإندونيسي مايكل موسكيتا، بايقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية لعدم التكافؤ.
وسيلتقي حسين عشيش غدا وفي الدور ربع النهائي مع اللاعب الأوزبكي تورابيك خابيبولاييف، الذي فاز بدوره على اللاعب السعودي أحمد محمد.
من جانبها ودعت اللاعبة حنان نصار، منافسات وزن تحت 50 كغم من الدور ربع النهائي وذلك بعد خسارتها أمام بطلة العالم في النسختين الماضيتين الهندية نيخات زارين.
وكانت نصار قد حققت الفوز في نزالها الأول على حساب لاعبة منتخب لاوس، ونجفاتشان فيلافون، بالضربة القاضية وإيقاف الحكم للنزال، لتُحقق أول فوز لملاكمة أردنية في تاريخ الألعاب الآسيوية وبأول مشاركة أردنية على مستوى منافسات السيدات بالملاكمة.
على صعيد آخر، حقق المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة 3X3، الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 17-13 في ختام دور المجموعات.
وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب، الى الملحق التأهيلي للدور الربع النهائي بعد حلوله في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد فوزه على الفلبين بالتغيب وفوزه اليوم على هونغ كونغ وخسارته أمام منغوليا.
وسيلتقي منتخبنا اليوم مع منتخب كازاخستان ويتأهل الفائز منهما للدور الربع النهائي.
بدوره أنهى منتخب كرة السلة 3X3 للرجال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بخسارته اليوم أمام منتخب هونغ كونغ بنتيجة 21-9.
من ناحية ثانية، أنهى لاعب المنتخب الوطني للجولف، موسى شناعة أمس، مشاركته في الدورة.
وخاض شناعة أمس الجولة الثانية من منافسات الفردي حيث أنهى الـ 18 حفرة بـ 76 ضربة مُسجلاً 4 ضربات فوق المعدل.
ولم يتمكن شناعة من التأهل إلى النهائي والذي تأهل إليه أصحاب المراكز الـ 40 الأولى في الدور الأول حيث حل في المركز 76 من أصل 82 لاعبا.
إلى ذلك، أنهى المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من الدورة، وخرج اللاعب عبدالحكيم الدراوشة من الدور الأول لمنافسات لعبة EA SPORTS FC ONLINE بعد أن تلقى خسارتين أمام كل من اللاعب الكوري الجنوبي، بارك كيونج، بنتيجة 0-2 والمالديفي محمد زميل بالنتيجة ذاتها.
كما ودع اللاعب أحمد العلي منافسات لعبة Street Fighter V: Champion Edition بعد خسارته أمام اللاعب الياباني هاياشي كينيو بنتيجة 0-2 في الدور التأهيلي.
وودع الفريق المكون من محمد العداسي وغيث العيادي وعلي العيساوي وليث مهيدات وعمر سيف من الدور الأول لمنافسات لعبة Peace Elite Asian Games Version حيث حل الفريق في المركز الرابع ضمن مجموعته في الجولة الأولى والمركز الثالث بالجولة الثانية.
وأنهت لاعبتا المنتخب الوطني للرماية، أسماء أبو ربيع وهبة الكيلاني أمس، حيث شاركت اللاعبتان في منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 متر ولم تتأهلان إلى الدور النهائي والذي يتأهل إليه من حل في المراكز الـ 8 الأولى في الدور التأهيلي.
وحلت اللاعبة“أبو ربيع” في المركز 40 بعد أن حصدت ما مجموعه 562 نقطة فيما حلت اللاعبة الكيلاني في المركز 45 بعد أن حصدت 557 نقطة.

MENAFN29092023000072011014ID1107167441

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث