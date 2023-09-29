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صقور الأردن ينشد التأهل لربع نهائي الألعاب الآسيوية من بوابة الفلبين

9/29/2023 2:40:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يسعى المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة، لحسم صدارة مجموعته الثالثة وضمان التأهل المباشر للدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية، عندما يلتقي المنتخب الفلبيني عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي، ضمن الجولة الثالثة من ختام دور المجموعات.
ويتصدر“صقور الأردن” جدول ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط من فوزين على تايلند (97-63) والبحرين (84-60) متقدما بأفضلية فارق السلات عن المنتخب الفلبيني، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي ذاته بعد فوزه على البحرين (89-61) وتايلند (87-72)، فيما جاء منتخبا البحرين وتايلند بالمركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطتين لكل منهما من خسارتين.
وفي لقاء سيحدد هوية الفريق الصاعد للملحق التأهيلي للدور ربع النهائي، يبحث المنتخبان البحريني والتايلندي عن فوزهما الأول في البطولة، وذلك عندما يلتقيان اليوم لحساب المجموعة ذاتها وبنفس التوقيت، في صالة“جيمنازيوم” بجامعة تشجيانغ زيجينغانغ.
ووفقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا طبقا لنظام“الكروس” ضمن الدور التأهيلي للدور ذاته.
ويدرك الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن الفوز وحده سيجنب الفريق خوض أي مواجهات صعبة في الملحق التأهيلي من خلال حسم التأهل المباشر للدور ربع النهائي، حيث يتوقع أن يجدد وسام الصوص اعتماده على خماسي“القوة الضاربة”، فريدي إبراهيم وسامي بزيع والمجنسين رونديه جيفرسون وجون بوهانون وأحمد الدويري، إلى جانب المداورة مع لاعبي“البنش”، أحمد الحمارشة ومالك كنعان وأشرف الهندي وأحمد الحموري وفادي قرمش ومحمد شاهر وهاشم عباس.
في المقابل، يعول المدير الفني للمنتخب الفلبيني كوني إيرل تيموثي على خبرات الخماسي الأساسي، نيوسوم كريس وسكوتي تومسون وفاجاردو جونيمار وأوفتانا كالفين وبراونلي جاستن، إلى جانب المداورة مع لاعبي“دكة البدلاء”، كوامي أنغيلو وأجيلار جابيث وبيريز جايمار ومارسيو لاسيتر وكريستوفر روس وأرفين تولينتينو ولوي آلاس، وفقاً لظروف المباراة.
وتحمل المواجهة المقبلة بين“الصقور” والفلبين الرقم 19 على الصعيدين الودي والرسمي، منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 25 أيلول (سبتمبر) من العام 2003، مرورا بآخر لقاء جمعهما أيضا يوم 27 شباط (فبراير) من العام الحالي.
وخلال المواجهات السابقة، فاز المنتخب الوطني 10 مرات مقابل 8 مرات للمنتخب الفلبيني، ما يشير إلى وجود أفضلية لـ“صقور الأردن” في ميزان المواجهات المباشرة. ويحتل المنتخب الوطني المركز 32 عالميا والسابع آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة، في آخر تصنيف عالمي للفيبا، فيما يحتل المنتخب الفلبيني المركز 38 عالميا و8 آسيويا برصيد 340.6 نقطة.
تاريخ اللقاءات السابقة بين المنتخبين
- الأردن × الفلبين 67-83، 25 أيلول (سبتمبر) 2003 (كأس أمم آسيا).
- الأردن × الفلبين 74-70، 6 تموز (يوليو) 2007 (ويليام جونز).
- الأردن × الفلبين 84-76، 30 تموز (يوليو) 2007 (كأس أمم آسيا).
- الأردن × الفلبين 90-59، 18 تموز (يوليو) 2009 (ويليام جونز).
- الأردن × الفلبين 81-70، 14 آب (أغسطس) 2009 (كأس أمم آسيا).
- الأردن × الفلبين 71-75، 9 آب (أغسطس) 2010 (بطولة النخبة الآسيوية).
- الأردن × الفلبين 76-72، 8 آب (أغسطس) 2011 (ويليام جونز).
- الأردن × الفلبين 64-72، 19 أيلول (سبتمبر) 2011 (كأس أمم آسيا).
- الأردن × الفلبين 75-61، 24 أيلول (سبتمبر) 2011 (كأس أمم آسيا).
- الأردن × الفلبين 78-88، 18 آب (أغسطس) 2012 (ويليام جونز).
- الأردن × الفلبين 70-77، 2 آب (أغسطس) 2013 (كأس أمم آسيا).
- الأردن × الفلبين 70-71، 15 تموز (يوليو) 2014 (بطولة النخبة الآسيوية).
- الأردن × الفلبين 119-105، 14 أيلول (سبتمبر) 2016 (بطولة التحدي الآسيوية).
- الأردن × الفلبين 70-75، 20 آب (أغسطس) 2017 (كأس أمم آسيا).
- الأردن × الفلبين 84-72، 30 تموز (يوليو) 2021 (كأس الملك عبدالله الثاني).
- الأردن × الفلبين 84-74، 31 تموز (يوليو) 2021 (كأس الملك عبدالله الثاني).
- الأردن × الفلبين 66-74، 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 (تصفيات آسيا).
- الأردن × الفلبين 91-90، 27 شباط (فبراير) 2023 (تصفيات آسيا).

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