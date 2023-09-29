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بسبب انفصاله عن صديقته.. لاعب فرنسي يهدد بالانتحار

9/29/2023 2:40:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت تقارير صحافية أن اللاعب الفرنسي أليكسيس بيكا بيكا لاعب نيس الفرنسي يهدد بالانتحار بعد خيبة أمل وصدمة عاطفية حدثت، بسبب انفصاله عن صديقته.

وأشار راديو مونت كارلو إلى أن اللاعب يقف على جسر ماغنان بفرنسا، على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض ويهدد بالقفز.

ويتواجد رجال الإطفاء والشرطة في مكان الحادث ويتفاوضون حاليًا مع اللاعب الفرنسي لإقناعه بالنزول من الجسر.

وأرسل نيس مختصين نفسيين للتعامل مع الموقف، ولا يزال تدريب الفريق الأول جاريا لكن طُلب من الصحافيين المتواجدين هناك المغادرة، عقب إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر عقده بعد انتهاء الحصة التدريبية.

وانتقل بيكا إلى نيس في أغسطس 2022، شارك مع الفريق في 22 لقاء مسجلا هدفا وحيدا.

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