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الدوري السعودي.. رونالدو ينقذ النصر أمام الطائي

9/29/2023 2:40:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر ليقود النصر للفوز 2-1 على مضيفه الطائي في مباراة كادت أن تتعقد على الفريق الضيف في الدقائق الأخيرة بدوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الجمعة.

وهيمن النصر على أغلب فترات الشوط الأول وكان الطرف الأخطر منذ البداية وإن شكل الطائي بعض الخطورة في لقطات فردية قبل أن ينجح تاليسكا في فك الاشتباك بعد مرور أكثر من نصف ساعة من عمر المباراة.

واكتفى رونالدو بصناعة الهدف الأول ليذهب فريقه إلى الاستراحة متقدما، لكنه نجح في التسجيل في وقت متأخر من الشوط الثاني عندما كان فريقه في أمس الحاجة.

ورغم هيمنة النصر على الشوط الثاني، فإن فيرجيل ميسيدان أدرك التعادل لصالح الطائي قبل 11 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني ليصبح النصر تحت الضغط.

لكن رونالدو سجل هدف الفوز من علامة الجزاء في الدقيقة 87 بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى 18 نقطة من ثماني مباريات.

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