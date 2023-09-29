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ألونسو يعلق على ارتباطه بتدريب ريال مدريد

9/29/2023 2:40:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، أنه لا يشعر بالانزعاج إزاء التقارير الأخيرة التي ألمحت إلى انتقاله لناديه السابق ريال مدريد الإسباني.
وذكرت إذاعة "ماركا" الإسبانية هذا الأسبوع أن مسؤولي ريال مدريد اختاروا ألونسو ليكون المدير الفني الجديد للفريق عقب رحيل كارلو أنشيلوتي، لتدريب البرازيل في 2024.

وقال ألونسو: الوقت مبكر جدا. نحن في سبتمبر. لذلك فإن هذا لا يمثل مشكلة. بالطبع أنا أحافظ على تركيزي. بدأنا الموسم بشكل جيد ويجب أن أكون أول شخص يواصل العمل بتركيز كبير.
وأضاف أن الأمر لا يمثل مشكلة للاعبيه لأنهم يعرفون طريقة العمل في كرة القدم، وقال: لا توجد مشكلة لدى أي لاعب. ولم نتحدث في هذا الأمر.
وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن قبل 12 شهرا، حيث قاد الفريق للصعود من المركز الثاني من القاع إلى السادس في الدوري الألماني. وبدأ الفريق الموسم الحالي بشكل جيد حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلا، ويبتعد عن بايرن ميونخ، متصدر جدول الترتيب، بفارق الأهداف قبل مواجهة ماينز غدا السبت.

ولعب ألونسو لريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2014 وفاز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق في آخر موسم له. كما فاز باللقب أيضا مع فريق ليفربول، بالإضافة لفوزه بكأس العالم في عام 2010 وفوزه ببطولة أمم أوروبا مرتين مع المنتخب الإسباني.
وارتبط اسم ألونسو (41 عاما) من قبل بتدريب الريال ولكنه جدد تعاقده مع ليفركوزن، قبل شهرين، حتى 2026 . وذكرت تقارير أن ليفركوزن مستعد لتركه يرحل قبل نهاية عقده في حال وجود رغبة من ناد كبير لضمه مثل ريال مدريد.

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