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هزيمة للذكاء الاصطناعي على أيدي أطباء.. دراسة تكشف ما حدث

9/29/2023 2:39:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- كشفت دراسة جديدة، أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تساعد على تعزيز ثقة أطباء الأشعة في تشخيصاتهم، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد أمراض الرئة الشائعة من خلال استخدام الأشعة السينية للصدر، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
وقام الباحثون بوضع 72 متخصصا في الأشعة بمواجهة 4 أدوات ذكاء اصطناعي متاحة تجاريا في تحليل أكثر من 2000 صورة أشعة سينية. وفاز الخبراء البشريون، بحسب النتائج التي نشرت الاثنين الماضي في دورية "Radiology". وقال لويس بليسنر، الباحث الرئيسي في الدراسة واختصاصي الأشعة في مستشفى "هيرليف وجينتوفتي" في كوبنهاغن: "إن التصوير الشعاعي للصدر هو أداة تشخيصية شائعة، ولكن هناك حاجة إلى قدر كبير من التدريب والخبرة لتفسير الاختبارات بشكل صحيح".
وأضاف بليسنر، في بيان صحفي: "في حين تتم الموافقة بشكل متزايد على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الأقسام الإشعاعية، هناك حاجة لمزيد من اختبارها في سيناريوهات سريرية واقعية، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد اختصاصيي الأشعة في تفسير صور الأشعة السينية للصدر، لكن دقة التشخيص الواقعية ما تزال غير واضحة".
الذكاء الاصطناعي.. سلاح ذو حدين لصحتنا النفسية
وتابع: "أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة تجاريا والمعتمدة من إدارة الغذاء والدواء متاحة لمساعدة أطباء الأشعة".
وفي هذه الدراسة، تم إجراء الأشعة السينية على مدار عامين في 4 مستشفيات دنماركية.
ووجدت الدراسة أن اختصاصيي الأشعة تفوقوا على الذكاء الاصطناعي في التحديد الدقيق لوجود وغياب أمراض الرئة الثلاثة الشائعة، وهي الالتهاب الرئوي واسترواح الصدر الذي يحدث عندما يتسرب الهواء إلى المساحة بين الرئة وجدار الصدر، والانصباب الجنبي، وهو تراكم الماء حول الرئتين.
وقال بليسنر: "تبدو أنظمة الذكاء الاصطناعي جيدة جدا في اكتشاف المرض، لكنها ليست جيدة مثل أطباء الأشعة في تحديد عدم وجود المرض، وقد يؤدي الكثير من التشخيصات الإيجابية الكاذبة إلى التصوير غير الضروري والتعرض للإشعاع وزيادة التكاليف".
في الدراسات السابقة التي ادعت تفوق الذكاء الاصطناعي على أطباء الأشعة، قام أطباء الأشعة بمراجعة الصورة فقط دون الوصول إلى التاريخ السريري للمريض وصور الأشعة السابقة.

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