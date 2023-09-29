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كلب يقتحم مباراة في الدوري المكسيكي ويسرق الكرة - فيديو

9/29/2023 2:39:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في حادثة طريفة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم كلب الملعب في إحدى مباريات الدوري المكسيكي وأمسك بالكرة وسط دهشة الحضور.

وبمقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" ظهر الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي.


أخذ الكلب الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.

وانتشر المقطع على العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله أصوات الجمهور يهتفون لطرافة الحادثة.

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