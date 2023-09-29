كلب يقتحم مباراة في الدوري المكسيكي ويسرق الكرة - فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في حادثة طريفة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم كلب الملعب في إحدى مباريات الدوري المكسيكي وأمسك بالكرة وسط دهشة الحضور.
وبمقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" ظهر الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي.
أخذ الكلب الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.
وانتشر المقطع على العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله أصوات الجمهور يهتفون لطرافة الحادثة.
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