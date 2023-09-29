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الانتظار.. متى يتحول إلى كابوس تنعدم معه الفرص؟

9/29/2023 2:39:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - أصعب ما قد يعيشه الإنسان هو حالة الركود التي يكون مضطرا فيها لمراقبة الحياة عن بعد فقط بحجة الانتظار. لكن وسط كل ذلك تضيع السنوات والفرص.
الانتظار في النهاية قد يصبح كابوسا عندما تفقد إحساسك بقيمة الوقت ويطفأ الشغف داخلك وتتبدد روعة اللحظات. فبين سعادة لم تكتمل وقرار فقد شرعيته تضيع الكثير من الفرص والأهداف على أرصفة الانتظار.
انتظار غائب لم يعد أو حلم لم يتحقق رغم كل المحاولات أو فرصة للبدء من جديد، لذلك فالانتظار لا يمكن أن يكون الحل لتغير حياتك، السر فقط يكمن في ضرورة تغيير الاتجاه وأن العمل والاجتهاد هما السبيل للنجاح.
الانتظار من دون جدوى هو قتل للروح والأحلام، كما تقول مريم (33 عاما) التي تلوم نفسها دائما على سنوات ضاعت منها ولم يكن لها الحق في استرجاعها، هي ترى وبعد مرورها بتجارب صعبة أن من الخطأ أن تقبل بأن تكون متفرجا على الحياة وهي تسرق منك أمام عينيك.
وتلفت إلى أن الانتظار جعلها تدفع الثمن غاليا من عمرها وصحتها. مريم اعتقدت أن الانتظار هو الحل ليتغير زوجها ويكون شخصا آخر معها يحترمها ويحترم أفكارها، لكن ذلك لم يحدث. حياة بأكملها ضاعت على أمل أن تكون هناك فرصة جديدة تستعيد من خلالها كل ما تخلت عنه، فهي قبل أن تتزوج كانت تحلم أن تدرس وتكون امرأة مستقلة ناجحة.. انفصالها عن زوجها بعد 10 سنوات كان بمثابة درس قاس، لكنها تعلمت منه ألا تنتظر شيئا وأن تجتهد وتقتنص كل الفرص لتحصل على كل ما تريد.
بلال أيضا أتعبه الانتظار وسرق منه شعور الراحة الذي لطالما تمنى أن يعيشه. حلمه في أن يسافر ويعمل في الخارج حرمه من فرص كثيرة مهمة كانت ستحقق له نجاحات كبيرة، لكنه اختار أن ينتظر بدلا من أن يبادر ويجتهد ويبحث حوله عما يغير حياته ويفتح له الباب ليبدأ طريقه نحو النجاح. بلال لم يدرك أنه أخطأ إلا عندما فقد فرصته في السفر تماما. يقول "لا تنتظر أن يتحقق أمر ما لتغير حياتك.. بادر دائما بالتغيير، فقد لا يأتي ما تنتظره أو يأتي محملا بالخيبات".
وتتفق معه أريج صالح، التي تقول "الكثيرون ينتظرون الظروف لتحقيق أهدافهم، ولكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فتضيع أحلامهم لأنهم قرروا الانتظار على السعي والعمل وحتى صناعة الفرص، فهي متاحة إذا عرف الشخص كيف يغير اتجاهه، فهناك طرق كثيرة قد نسلكها من دون فائدة فتكون النتيجة اختيار مسار آخر نجد فيه سعادتنا".
الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، يبين أن أصعب ما يحدث هو أن يبقى الشخص مكانه ينتظر أمرا بعينه من دون النظر حوله، بينما الآخرون يستمتعون بالحياة. ويقول "على حافة الانتظار، هناك من يجرب أن يعيش على الهامش؛ جزء منه يريد التقدم والجزء الآخر يريد التراجع".
ووفق مطارنة، فإن من بين الأمور التي ينتظرها الإنسان الفرص، فالبعض يوقف حياته بانتظار الفرص المناسبة التي قد لا تأتي أبدا كما يريد، والبعض الآخر يقتنص الفرص أو يصنعها، وغالبا يعيش الإنسان الذي ينتظر الفرص حياته على هامش الانتظار.
وينصح مطارنة بأن يصنع كل شخص فرصته بنفسه وألا ينتظر من يصنعها له وألا يسمح لأحد بأن يحدد أولوياته بالحياة، لأن ما يحتاجه هو لا يعرفه غيره. كما ينصح بعدم تقديم التنازلات لأنه يلغي الشخصية، فيصبح من الصعب اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة.
ويلفت إلى أن الكثير من الناس يضيعون حياتهم في انتظار الزوج المناسب أو الوظيفة المناسبة أو السعادة بمنظورهم الخاص، وهنا مهم جدا أن يتبع الإنسان شغفه ليحقق أهدافه.
ويوضح مطارنة أن البعض يتوقفون عن المحاولة ويستسلمون للانتظار خوفا من الفشل، وهذا خطأ كبير بالتأكيد لأن الفشل يعلم الإنسان كيف يكون ناجحا ويشعره بقيمة ما وصل إليه من نجاحات، فالانتظار ليس الحل أبدا.
وترى خبيرة علم الاجتماع فادية إبراهيم، أن الشخصية الواثقة المتوازنة غالباً ما تعي أهمية المحاولة والسعي بكل الطرق المشروعة من أجل بلوغ أهدافها، فهي تعمل على تطوير ذاتها والبحث عن فرص لتحقيق أحلامها في كل يوم وكل لحظة، ولا تستسلم أبداً عندما تفشل ولا تنتظر الصدفة أو الحظ لتحقيق ما تصبو إليه، لأن الانتظار يعني الوقوف في المكان نفسه دون سعي أو إنجاز، وهو أيضاً إهدار للوقت والعمر، ويدل على الكسل وقصر النظر تجاه قيمة الوقت والحياة.
لذلك، يجب ألا ننتظر إنما نحرك أحداث حياتنا تحريكا إيجابيا ومؤثرا، وأن نتخلص من عقلية الانتظار؛ تلك العقلية العاجزة عن صناعة المستقبل في سبيل انتظار شيء يمكن أن يحدث ويمكن أن يكون انتظارنا بلا جدوى.
وتضيف "يجب أن نبدأ حتى لو بأقل الإمكانيات والأدوات، ومع الوقت وبالسعي والعمل كل هدف أو مشروع صغير سيصبح كبيرا. كما لا ننسى المشاعر السلبية والمزعجة التي ترافق الانتظار من توتر وقلق وفراغ يقتل بهجة الحياة وزهو النفس، وتحمل الفراغ القاتل الذي كان بإمكاننا أن نستبدله بعمل وإنجاز حتى لو كان أدنى أو أقل من طموحنا وأحلامنا، فلنعلم أنفسنا ونربي أولادنا على خلق وصناعة الفرص بدل انتظارها، ولنتعلم أن الطريق لتحقيق أحلامنا الكبيرة هو محاولات حتى لو كانت صغيرة بدلا من الانتظار".

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