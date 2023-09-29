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توقع رفع القدرة الاستيعابية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي لـ800 ألف متر مكعب يوميا

9/29/2023 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتوقع رفع القدرة الاستيعابية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى 800 ألف متر مكعب يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، شريطة إنجاز مشاريع في هذا المجال، بحسب ما أوردت استراتيجية لوزارة المياه والري.
وتبلغ القدرة الاستيعابية لهذه المحطات حاليا 600 ألف متر مكعب يوميا، على ما ذكرت الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) التي أطلقتها الوزارة في آذار الماضي. وأشارت الاستراتيجية إلى أنه "يتوقع رفع (القدرة الاستيعابية) إلى 800 ألف متر مكعب يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة بعد إنجاز المشاريع الحالية والمتعاقد على تنفيذها".
ويبلغ عدد محطات معالجة المياه العادمة 31 محطة موزعة على مختلف مناطق الأردن، وتُدار من قبل مؤسسات في قطاع المياه، منها 6 مخصصة لمعالجة مياه الصرف الصحي المنقولة عبر صهاريج النضح، وفق الاستراتيجية.
وتعتبر محطة خربة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي "الأكبر" بواقع 365 ألف متر مكعب يوميا، تليها محطة جنوب عمان بقدرة تصل إلى 52 ألف متر مكعب يوميا.
وفي 2021، استوعبت محطة خربة السمرا في الزرقاء التي تخدم هذه المحافظة وعمّان نحو 68% من جميع تدفقات مياه الصرف الصحي في الأردن، حسبما أوضحت الاستراتيجية.
وتدرس وزارة المياه إنشاء محطة جديدة، إضافة إلى محطة خربة السمرا، لزيادة قدرة المعالجة لكل من عمّان والزرقاء، وفق الاستراتيجية التي تحدثت عن "دراسة توسيع وإعادة تأهيل بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحي في بعض المحافظات منها إنشاء محطتين جديدتين في دير علا وناعور ومحطة في محافظة البلقاء بدلا من محطة عين الباشا في البقعة".
وتعد مياه الصرف الصحي المعالجة، والمسماة كذلك بالمياه المستصلحة، "ثالث أهم المصادر للمياه" وهي في "ازدياد مستمر"، إذ يعاد استخدام أكثر من 90% من مياه الصرف الصحي المعالجة "بشكل آمن" لاسيما لأغراض الري، على ما ذكرت الاستراتيجية.
وفي عام 2021، تمت معالجة نحو 185.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، كما وتمت إعادة استخدام 167 مليون متر مكعب منها لأغراض الري والصناعة مما أسهم بما نسبته 15% في الموازنة المائية الوطنية لعام 2021، مقارنة بـ 11% لعام 2011، بحسب الاستراتيجية.
ولفتت الاستراتيجية النظر إلى أن الأردن "يتمتع بتغطية عالية نسبيا" لشبكة الصرف الصحي حيث تصل إلى 66% من السكان، وسط توقع ارتفاع هذه النسبة بعد "إنجاز المشاريع الجارية والمخطط لها في مناطق المملكة كافة".
لكن الاستراتيجية أوضحت أن "العديد من شبكات الصرف الصحي في المملكة بما فيها عمّان والزرقاء، قديمة وبحاجة إلى التجديد وإعادة التأهيل ضمن أولويات أعدت لهذه الغاية".
وقالت: "بعض خطوط النقل المثقلة بالحمل الزائد عن قدرتها الاستيعابية في كل من عمان والزرقاء تعاني من بعض مشاكل الفيضان خاصة في فصل الشتاء، وذلك بسبب الربط غير القانوني لمياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي في المباني وفي بعض الطرق بدلا من ربطها بالنظام المنفصل لتجميع مياه الأمطار وتصريفها".
وتتفاوت نسب تغطية شبكة الصرف الصحي في المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث تصل في المفرق إلى 17% من عدد السكان أما في إربد فتبلغ 50%، وفي الطفيلة 20% من السكان لكن في العقبة 85% على ما ذكرت الاستراتيجية.
وقد يمثل التوسيع في نطاق التغطية ليشمل مناطق جديدة غير مخدومة في المناطق الشمالية من خلال الربط بشبكة الصرف الصحي الناقلة الحالية "تحديا بالنظر إلى قدرة النظام الحالي المحدودة".
وفي الجنوب، يحتاج القطاع إلى "استثمارات ضخمة" لتوسيع نطاق تغطيته بحيث يشمل مراكز التجمعات السكانية الأكثر انتشارا خاصة في محافظة معان، بحسب الاستراتيجية التي لفتت النظر إلى أنه "سيتم القيام بمشروعات توسيع نطاق تغطية الشبكة بناء على دراسة وتحليل للتكلفة والعائد المتوقع والأثر البيئي خصوصا على المياه الجوفية".

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