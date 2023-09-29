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الأوبئة: الحصبة مرض مميت ومعد للغاية.. واللقاح آمن وفعال

9/29/2023 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الجمعة، إن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (Mr) في الأردن "آمن وفعال في إنقاذ حياة الأطفال"، مشيرا إلى أن الحصبة "مرض مميت ومعد للغاية، ويمكن الوقاية منه بسهولة عبر التطعيم".
وشدد المركز في بيان على أهمية حملة التطعيم الوطنية، لافتا النظر إلى "دعمه لجهود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (يونيسف)".
وعبر كذلك، عن دعمه لحملة التطعيم الوطنية، التي ستبدأ المرحلة الثانية منها في منتصف شهر تشرين الأول المقبل، وتستهدف جميع الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية، والخاصة، إضافة إلى رياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرّات والأحداث.
وشدد المركز على أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية يوفر حماية مدى الحياة للأطفال، داعيا الأهالي إلى أن يتجنبوا المخاوف بشأن اللقاح وأن يزيدوا ثقتهم فيه، وأن يشجعوا أطفالهم على تلقيه، لزيادة مستوى المناعة المجتمعية.

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