الأردن يدين هجومين إرهابيين أحدهما وقع بمسجد في باكستان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، "هجوما إرهابيا" استهدف منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
ونددت الوزارة في بيان، كذلك بالانفجار الذي وقع في مسجد في منطقة هانغو قرب مدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وأكد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين"، مشدداً على موقف الأردن "الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب".
وأعرب القضاة عن "خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
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