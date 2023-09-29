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الأردن يدين هجومين إرهابيين أحدهما وقع بمسجد في باكستان

9/29/2023 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، "هجوما إرهابيا" استهدف منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
ونددت الوزارة في بيان، كذلك بالانفجار الذي وقع في مسجد في منطقة هانغو قرب مدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وأكد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين"، مشدداً على موقف الأردن "الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب".
وأعرب القضاة عن "خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

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