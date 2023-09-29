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الخارجية تدعو الأردنيين في نيويورك لأخذ الحذر جراء الفيضانات

9/29/2023 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة نيويورك الأمريكية، جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.

كما تدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة نيويورك، إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:
- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777).
- السفارة الأردنية في واشنطن:
(0012022949522).
أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ( ).

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