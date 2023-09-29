الخارجية تدعو الأردنيين في نيويورك لأخذ الحذر جراء الفيضانات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة نيويورك الأمريكية، جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
وتهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.
كما تدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة نيويورك، إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:
- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777).
- السفارة الأردنية في واشنطن:
(0012022949522).
أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ( ).
MENAFN29092023000072011014ID1107167429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.