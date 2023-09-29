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ارتفاع ضحايا التفجيرين في باكستان إلى 56 قتيلا

9/29/2023 2:39:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفع عدد ضحايا التفجيريين الإرهابيين اللذين استهدفا موكبا دينيا ومسجدا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان إلى 56 قتيلا وعشرات الجرحى.


واستهدف التفجير الأول، احتفالا، بمناسبة المولد النبوي الشريف، قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأسفر عن مقتل 52 شخصا، وفقا لما نقلته وكالات أنباء عالمية عن مسؤولين باكستانيين.


ووقع التفجير الثاني بفارق ساعات داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر (شمال غرب)، وخلف 4 قتلى و5 جرحى، بحسب مصادر رسمية باكستانية.


ونقلت وسائل إعلام محلية عن الضابط في الشرطة المحلية نزار أحمد أن ما بين 30 و40 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المسجد في هنغو.

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