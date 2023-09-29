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قائد سابق لفاغنر يظهر في الكرملين ويجتمع ببوتين.. ما هي مهمته الجديدة في أوكرانيا؟

9/29/2023 2:39:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قائد سابق في مجموعة "فاغنر"، اليوم الجمعةـ سبل تدريب متطوعين جدد للمشاركة إلى جانب القوات الروسية في الحرب داخل أوكرانيا.

واجتمع بوتين مع أندريه تروشيف، الذي كان مقربا من يفغيني بريغوجين، القائد السابق للمجموعة الذي قُتل في تحطم طائرة نهاية آب/أغسطس بعدما تمرد لفترة وجيزة على القيادة العسكرية الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تروشيف يعمل حاليا لصالح وزارة الدفاع الروسية.






من هو تروشيف؟
ولد هذا العقيد المتقاعد في نيسان/ أبريل 1953 في لينينغراد، وهو معترف به كبطل في روسيا. نظرا لخدمته أثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان (1979-1989)، حصل أندريه تروشيف على وسامي نجمة حمراء، وهو وسام عسكري من الاتحاد السوفيتي السابق يُمنح للخدمة المتميزة.

تم تكريمه أيضا بوسامي شجاعة ووسام من النظام من أجل الوطن لمشاركته في العمليات العسكرية في الشيشان في النصف الثاني من العقد 1990.

كما تم تسمية أندريه تروشيف "بطل روسيا" في عام 2016، وهو أعلى وسام تشريفي في البلاد، نظرا لمشاركته في اتخاذ مدينة تدمر في سوريا من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

كان الجندي السابق قد تقاعد بالفعل وكان يعمل لصالح مجموعة فاغنر بقيادة يفنغي بريغوجين.

عمل أيضا في "الوحدة المتنقلة ذات الغرض الخاص" (OMON)، وهي القوات الخاصة لوزارة الداخلية الروسية، وفي "قوة الاستجابة الخاصة السريعة" (SOBR)، وهي وحدة نخبة تابعة للحرس الوطني الروسي، والتي تتولى بشكل رئيسي مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

شغل منصب "المدير التنفيذي" لفاغنر وكان احد مؤسسي هذه المجموعة الشبه عسكرية، إذ تمت معاقبة أندريه تروشيف من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب دوره "في العمليات العسكرية لفرقة فاغنر في سوريا"، ووصفه الاتحاد الأوروبي حينها بالمدير التنفيذي" للميليشيا الخاصة". وكان مشاركا بشكل خاص في منطقة دير الزور.

وبالتالي، كان يدعم بشكل حاسم النظام السوري ويستفيد منه، وفقا لوثيقة مؤرخة عام 2021 توضح عقوبات ضد عدة شخصيات وكيانات روسية.

وسادت تكهنات بشأن سعي تروشيف لتجنيد مقاتلين تابعين لفاغنر ينتشرون حاليا في مناطق داخل أفريقيا والشرق الأوسط وبيلاروسيا.

المصدر: بي بي سي وإذاعة مونتي كارلو

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