Saturday, 30 September 2023 12:46 GMT

تدهور صحة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 58 يوما

9/29/2023 2:39:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يواجه الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، والمضرب عن الطعام لليوم الـ58 على التوالي، ضد اعتقاله الإداري، أوضاعا صحية خطيرة، في وقت يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي بتعنته ورفضه الاستجابة لمطلبه.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الجمعة، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الفسفوس أمس من زنازين سجن "عسقلان"، إلى عيادة سجن "الرملة"، عقب معاناته من أوضاع صحية صعبة، ما يشكل خطورة على حياته.

وأضاف أن عملية نقل الفسفوس إلى عيادة سجن "الرملة"، بدلا من نقله إلى مستشفى (مدني)، رسالة بأن الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة بحقه.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقال الفسفوس في 2/5/2023، وحولته إلى الاعتقال إداري، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في السجون.

وكان الفسفوس قد خاض إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار/ مايو وبداية حزيران المنصرم، واستمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة (131) يوما.

والفسفوس متزوج وأب لطفلة، وله ثلاثة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: خالد (35 عاما)، وأكرم (39 عاما)، وحافظ (40 عاما)، كما أن عائلته تعرضت لعمليات تنكيل، في إطار جريمة (العقاب الجماعي). (وفا)

MENAFN29092023000072011014ID1107167421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث