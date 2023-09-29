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تونس.. راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في سجنه

9/29/2023 2:39:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب حركة النهضة التونسي، الجمعة، دخول رئيسه راشد الغنوشي في إضراب عن الطعام داخل سجنه، وذلك في رسالة دعم لسجناء آخرين.

وجاء في بيان الحزب ذو التوجه الإسلامي، أن "الغنوشي بدأ الإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام متتالية، تضامنا مع القيادي بجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام".

وأشار البيان أيضا إلى أن الإضراب يأتي "دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين، بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم".

وطالب حزب حركة النهضة السلطات التونسية "بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا"، مضيفا: "نحمّلها مسؤولية أي ضرر يلحق بصحة وسلامة الأخوين المضربين".

واعتُقل الغنوشي إثر تصريحات قال فيها إن تونس "مهددة بحرب أهلية إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من الإسلام السياسي".

وفي 15 مايو الماضي، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى. (قناة الحرة)

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