تونس.. راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في سجنه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب حركة النهضة التونسي، الجمعة، دخول رئيسه راشد الغنوشي في إضراب عن الطعام داخل سجنه، وذلك في رسالة دعم لسجناء آخرين.
وجاء في بيان الحزب ذو التوجه الإسلامي، أن "الغنوشي بدأ الإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام متتالية، تضامنا مع القيادي بجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام".
وأشار البيان أيضا إلى أن الإضراب يأتي "دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين، بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم".
وطالب حزب حركة النهضة السلطات التونسية "بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا"، مضيفا: "نحمّلها مسؤولية أي ضرر يلحق بصحة وسلامة الأخوين المضربين".
واعتُقل الغنوشي إثر تصريحات قال فيها إن تونس "مهددة بحرب أهلية إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من الإسلام السياسي".
وفي 15 مايو الماضي، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى. (قناة الحرة)
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