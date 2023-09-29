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مصر.. صبري نخنوخ رئيس جمهورية البلطجة أصبح صاحب ومدير أكبر شركة أمنية

9/29/2023 2:39:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثار نبأ شراء صبري نخنوخ لمجموعة "فالكون وتوليه لإدارتها ضجة كبيرة وجدلا واسعا في مصر، نظرا لتاريخ الرجل الذي كان لقبه "رئيس جمهورية البلطجة"، ونظرا لأهمية مجموعة "فالكون" الأمنية التي تعتبر أكبر مجموعة في هذا المجال في مصر

أصدر نخنوخ بعد أيام من الإعلان عن شرائه لمجموعة "فالكون" بيانا باسم المجموعة أعلن فيه عن تأييد المجموعة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2023.

ووصف السيسي بأنه قيادة استثنائية في تاريخ مصر الحديث وأن اسمه سيكتب بحروف من نور في كتب التاريخ كمنقذ لمصر.

من هو "رئيس جمهورية البلطجة" في مصر؟
صبري نخنوخ، الذي أطلقت عليه ألقاب كثيرة مثل "أمير البلطجية"، "رئيس جمهورية البلطجة" أو "وزير الداخلية الموازي"، ولد عام 1963، وأصبح في بداية الألفية الثانية المورد الأكبر لتزويد أجهزة الأمن ووزارة الداخلية بأعداد كبيرة من البلطجية لمواجهة المظاهرات وللسيطرة على مكاتب التصويت في الانتخابات وتنظيم عمليات تزوير النتائج.

وأكد الكثيرون على انه كان على تعاون وثيق مع أجهزة الأمن في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وأنه كان أداة أساسية لحماية النظام في الشارع، إلى جانب قيامه بفرض الإتاوات على أصحاب المحال وتأجير محال تجارية في بعض أحياء القاهرة الفاخرة.

ويؤكد الكثيرون أن رجاله ساهموا في "موقعة الجمل" عام 2011، وتم إلقاء القبض عليه في أغسطس/آب 2012، حيث صدر ضده حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير مشروعة.

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 وفي مايو/أيار 2018، صدر عفوا رئاسيا عن صبري نخنوخ، حيث التزم الصمت وابتعد عن دائرة الأضواء، ولكن الكثيرين تساءلوا عن أسباب العفو عن "أمير البطجية".

العفو الرئاسي، و"نخنوخ" أسطورة البلطجة في مصر

ليعود صبري نخنوخ مجددا إلى دائرة الأضواء بقوة في سبتمبر/أيلول 2023 مع نبأ شرائه لمجموعة "فالكون" الأمنية أكبر شركة مصرية في هذا المجال
مجموعة شركات "فالكون" إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة المصرية
تأسست المجموعة عام 2006 على يد البنك التجاري الدولي، وضمت شركتين هما فالكون للأمن وشركة لنقل الأموال، مع 270 موظف و50 سيارة نقل أموال، وسرعان ما شكلت شركة أخرى "فالكون للأنظمة الفنية والأمنية"، وفي 2010 تأسست "فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات" وفي 2017 شركة "تواصل للعلاقات العامة".

وعندما اشترى نخنوخ "فالكون" في 2023، كانت المجموعة تضم 7 شركات، ويبلغ حجم عملائها 1500 عميل من السفارات والبنوك والجامعات والشركات والأندية، مع 7 فروع في كافة أنحاء البلاد، وتبلغ أصولها 820 مليون جنيه.

وقامت الشركة بتأمين المباريات الرياضية والمهرجانات وزيارات الوفود الأجنبية وتنقلات الوزراء والمسئولين، كما تتولى تأمين 12 جامعة، أبرزها جامعة القاهرة وعين شمس، وقامت الشركة بمواجهات مع بعض المظاهرات عام 2014.

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أعلنت بعدها عن تدشين ما أسمته بـ"قطاع الدعم والتدخل السريع"، وفي 2016، وتولت الشركة أعمال التفتيش والرقابة في مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي.

نخنوخ وشركة (تدخل سريع) أمر يثير الجدل

تساءل الكثيرون عن مدى قانونية تولي صبري نخنوخ، الذي صدر بحقه حكم قضائي نهائي وواجب التنفيذ إدارة مجموعة أمنية بهذا الحجم، وأبدت شخصيات عامة مخاوفها من انتشار، ما وصفه، بميليشيات مسلحة في المدن والمناطق النائية.

وأشارت أغلبيتهم إلى ما يحدث في السودان بسبب استعانة الدولة بقوات التدخل السريع بقيادة حميدتي، كما أبدى البعض مخاوفه من تكرار تجربة فاغنر في مصر.

المصدر: إذاعة مونتي كارلو الفرنسية

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