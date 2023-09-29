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موسكو تسمح للأوكرانيين بدخول أراضيها

9/29/2023 2:39:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع
مرسوما يسمح للمواطنين الأوكرانيين بدخول روسيا ومغادرتها بموجب بطاقات
الهوية الشخصية بما فيها منتهية الصلاحية.
وقالت الرئاسة الروسية، في بيان صحفي :"يمكن لمواطني أوكرانيا دخول أراضي روسيا، بما في ذلك على أساس الوثائق التي انتهت صلاحيتها، ويمكن للمواطنين الذين ليس لديهم الوثائق المذكورة مغادرة روسيا برا إلى البلدان المجاورة على أساس نسخة من شهادة تحديد هوية مواطن أجنبي". -(بترا)

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