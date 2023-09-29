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جنون الاضطهاد يلاحق نتنياهو

9/29/2023 2:39:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يديعوت أحرنوت
بقلم: سيما كدمون
29/9/2023

من كان يفترض بهم أن يجلسوا، أول من أمس، للبحث في قانون العجز هم ليسوا الـ11 قاضيا من المحكمة العليا. هذا لم يكن موضوعا لخبراء القضاء، هذا كان موضوعا لخبراء الصحة النفسية. فلا يوجد مجلس تشريعي في العالم لأجل أن يحسن منام رئيس وزراء يلاحقه جنون اضطهاد ومخاوف، ليغير دستور الدولة.
ومع كل الاحترام للمحكمة العليا -فإنها إذا ما رفضت القانون، قبلته، أو طالبت فقط بتعديلات، فإن هذا لم يعد هو الموضوع. الموضوع هو الى أي قعر من البؤس أوصل نتنياهو كنيست إسرائيل. فلا يمكن اتهام أحد سواه. الذنب هو على من يتفانون لأجل كل نزوة من رئيس الوزراء، وذلك فقط كي يزيلوا عن قلبه قلقا لا يوجد له أي أساس في الواقع. وهذه هي الكنيست إياها التي تتباكى على الدوس على شرفها وعلى إهانتها من قبل المحكمة. إذن هاكم أهم الأخبار عن تلك الكنيست: لا يمكن الدوس على شيء بات أصلا مداسا حتى التراب؛ لا يمكن إهانة أحد ما وصل الى مستوى الإهانة المطلقة.
كل شيء بدأ عندما ثار في نتنياهو التخوف من أن يكون من شأن الانشغال بالإصلاح القضائي الذي فرضه عليه لفين أن يخلق وضعا من تضارب المصالح، وفي أعقاب ذلك كفيلة المستشارة القانونية للحكومة أن تخرجه الى العجز، لا يهم، إذا كانت المستشارة القانونية للحكومة أعلنت بأنها لا تنشغل بذلك، وأنه ليس لديها أي نية للإعلان عنه كعاجز بل وأصدرت على ذلك كتابا رسميا. فروع نتنياهو لا يهدأ. الشبهات وجنون الاضطهاد هي جزء من مبنى شخصيته. مشكوك أن يكون بلاغ ممثل المستشارة القانونية، عنر هيلمان أول من أمس في أن برأي غالي بهرب ميارا فإن خرق تسوية تضارب المصالح لا يؤدي الى العجز وأن الصلاحيات لإخراجه الى العجز هي للحكومة على أي حال -قد نجح في أن يهدئ روعه. فما بالك أن هيلمن انقلب وتراجع حين قال إنه في حالات متطرفة وشاذة يمكن بالتأكيد الإخراج الى العجز.
ليس هكذا يطفأ جنون الاضطهاد، هكذا يشعل إواره.
كان واضحا، أول من أمس، لكل من حضر المحكمة بأن هذا قانون شخصي وأنه ليس هكذا تشرع القوانين الأساس. هذا قانون غير قابل للتطبيق، سن على عجل وثبت منذ الآن كعديم القدرة على التطبيق حين اجتاز نتنياهو عملية زرع منظم دقات القلب. في حينه عين لفين كقائم بأعمال رئيس الورزاء، حين تبين في نظرة الى الوراء بأنه حسب قانون العجز الذي سن لتوه، كان مطلوبا موافقة ثلاثة أرباع أعضاء لجنة الكنيست. الدولة بقيت من دون رئيس وزراء.
تصوروا فقط ماذا كان سيحصل لو أن رئيس الوزراء مثلا لم يستيقظ.
لكن لأن كل القانون ولد من جنون اضطهاد نتنياهو، إذا ما تأجل تطبيقه الى الولاية التالية -فإن رد فعله سيكون غير منطقي وقاسيا. هذا سيكون بالنسبة له دليلا على أنه توجد مؤامرة لإرساله الى العجز. ويشهد تدخل المحكمة من ناحيته على الخطة وبالتالي فهو سيقاتل، سواء عن طريق فقرة التغلب أو قانون يحظر على العليا أن تتدخل في قوانين الأساس.
وبالتالي إلى أن ينشر قرار المحكمة في موضوع العجز، سنبقى مع انعدام يقين حول استمرار التشريع القضائي فيما أن تدخل العليا يمكنه أن يغير كل التوقعات.
بين أحداث يوم الغفران وبين المداولات في قانون العجز، اتسع الصدع في داخل المعسكر الرسمي. فأغلب الظن يوجد قرار من غانتس لعدم تنفيذ اتفاقه مع آيزنكوت وساعر، وبموجبه حتى نهاية تسعة أشهر سيتجهون الى عملية تشكيل لجنة تقترح نموذج تحول ديمقراطي للوحدة الثلاثية. الأشهر مرت، واللجنة لم تتشكل، والنموذج -الذي بموجبه سيعمل الحزب وفقا لانتخابات تمهيدية داخلية- لم يتشكل. وقد بدأ التفكك قبيل انتخابات البلدية، فيما أن أمل جديد بقيادة ساعر وأزرق أبيض بقيادة غانتس تتنافسان في أطر منفصلة، بل وأحيانا في المعركة الواحد ضد الآخر على رئاسة السلطة.
واضح أنه ليس أمل جديد ولا آيزنكوت يعتزمان أن يبتلعا في أزرق أبيض بشكل يكون فيه غانتس هو رب البيت والمقرر الوحيد لشؤون الهوية والأيديولوجية للحزب.
في أمل جديد يدعون بأنهم جاؤوا الى المعسكر الرسمي انطلاقا من الفهم بأنه سيبنى شيء جديد وأنهم يعتزمون الصراع بأدوات ديمقراطية على ما يؤمنون به. برأيهم غانتس يخاف من التحول الديمقراطي ويفضل حزبا يتحكم به تماما. وصعود المعسكر الرسمي لا يبهرهم. هم يؤمنون بأنه يوجد ميل لليمين الليبرالي-الرسمي بألا يصوت لحزب وسط، وهذا الميل أكبر مما كان في الانتخابات السابقة. إن الفوارق بين رؤساء أحزاب المعارضة كان يمكن أن نراها في ردود الفعل على أحداث يوم الغفران. مع خروج الصوم أصدر نتنياهو ولبيد ردود فعل حربية كل ضد المعسكر الآخر. وأصدر ساعر ردا حادا على الحدث نفسه وعلى السياسيين الذين يحاولون أخذ هذا في اتجاه معسكرهم، بمن في ذلك شريكه في المعارضة لبيد.
أما غانتس فتحدث عن الوحدة، لكن مثلما هو الحال دوما في رد يستهدف عدم الشقاق مع أحد. بعد أن رأى في الاستطلاعات بأن المشاعر الجماهيرية هي في اتجاه أقوال ساعر، تغير رده بما يتناسب مع ذلك.
ليس هكذا تعمل المعارضة. من جهة أخرى ليس هكذا أيضا تعمل حركة الاحتجاج، وللحقيقة، ليس هكذا تتصرف الدولة. لا حاجة بك أن تكون في طرف معين كي تشعر بالقرف حيال الصور من ميدان ديزنغوف في تل أبيب. الجميع لم يكونوا على ما يرام في هذا الحديث الذي أثبت فقط كم نحن قريبون من حرب أهلية. فلا تفجر صلاة، ولا يكون التظاهر بعنف في زمن صلاة في عشية يوم الغفران. كان يمكن احتواء هذا. واستطلاعات نهاية العيد أيضا أثبتت بأنه طالما كانت الأجندة هي الحرب على الديمقراطية فإنه توجد لذلك أغلبية مستقرة. ولكن عندما ينقلب جدول الأعمال ليصبح ما يعد كحرب على الهوية اليهودية -نتلقى صورة معاكسة.
لقد انجر رؤساء الاحتجاج الى الاستفزاز ووقعوا في حفرة كان محظورا الوقع فيها. واضح أن نتنياهو وشركاءه يريدون أن يأخذوا الصراع الآن الى هذا المكان، الى الحرب الدينية.
هذا ليس مكانا جيدا ليكون المرء فيه.

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