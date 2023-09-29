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نازحون من عين الحلوة: هل هي رحلة بؤس جديدة؟

9/29/2023 2:39:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- في إحدى زوايا مدرسة "نابلس" للاجئين الفلسطينيين، تستلقي طفلة فلسطينية على الأرض حاملة قلمها وتقرأ في كتابها، ولكن عينيها شاخصتان نحونا وكأنها تسألنا: هل سيكون مستقبلي هكذا أم أنها فقط بداية رحلتي في البؤس؟
وتحولت هذه المدرسة التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" الواقعة في مدينة صيدا اللبنانية إلى مأوى لمئات النازحين من مخيم عين الحلوة عقب الاشتباكات الدامية الأخير التي استمرت لأسابيع.
الداخل إلى هذه المدرسة يشعر بحجم المصيبة التي حلت بعدد كبير من النازحين الفارين من جحيم القتال في "عاصمة الشتات الفلسطيني"، فهنا سيدة تصرخ "منزلي يحتله مسلحون ولا أستطيع العودة إليه"، وأخرى تسألنا "هل يسرقون منازلنا ولن يسمحوا لنا بالعودة إليها؟"، ومسن يطالب بترميم منزله بعد أن أحرق بفعل الاشتباكات.
قصص معاناة لا تنتهي في هذه المدرسة والتساولات تطير من الفصول الدراسية التي تحولت إلى غرف نوم: ماذا بعد؟ ومن سيعوضنا؟
المتحدثة الرسمية باسم "الأونروا" في لبنان هدى السمرا، قالت إن الوكالة تمر بأزمة مالية كبيرة.
وتابعت "كل الجهود التي تقوم بها الأونروا للاستجابة لهذه الأزمة، ولا سيما في القطاع التعليمي مكلفة، وخاصة أنها أمور مستجدة وطارئة ولم تكن مرصودة في الميزانية".
أوضحت "من بعد جولة الاشتباكات الأولى، أطلقنا نداء عاجلا بأكثر من 15 مليون دولار كتمويل لتلبية الحاجات الأولية والفورية للمتضررين من القتال ولكننا فوجئنا بجولة ثانية، لتزداد معاناة الناس وتتسع رقعة الدمار وترتفع كلفة وتقديرات التعويضات والتقديمات للناس، وحتى الآن لم يلق هذا النداء الإنساني الاستجابة المطلوبة والتمويل الكافي".
وأشارت إلى أن هناك خططا بديلة ومرحلة انتقالية ستكون مكلفة للوكالة ومرهقة للطلاب بهدف إنقاذ العام الدراسي، ولكنها رفضت الكشف عن تفاصيلها.
المدرسة باتت مأوى
في خضم الزحمة والعمل الدؤوب في المدرسة، لاحظنا أن مديرة مدرسة "نابلس" رولا أيوب، أصبحت مديرة اجتماعية ونفسية تنتقل بين فصول المدرسة، ليس لتوجيه الطلاب أو إعطاء ملاحظات للأساتذة، بل لسماع النازحين ومحاولة التخفيف عنهم من هذه المعاناة.
وتخبرنا "رغم توقف الاشتباكات والاستقرار الأمني الهش في المخيم، فقد وصلت عائلة قبل أيام كانت مستضافة عند أقاربها، ولكن الظروف وإطالة أيام الأزمة أجبرت العائلة النازحة على اللجوء إلى مدرسة نابلس".
وتقول مديرة المدرسة "كنا كمدرسة وطاقم تعليمي ننتظر بفارغ الصبر انطلاق العام الدراسي واستقبال الطلاب، لنفاجأ بهذه الاشتباكات، فحولنا المدرسة إلى مركز لإيواء النازحين ومع الخطورة على حياة الكوادر التعليمية والطبية والاختصاصيين الاجتماعيين، وخاصة عند اشتداد الاشتباكات، ولكنهم أصروا على الوصول وفتح المدرسة لاستقبال الناس".
ويتحصن مسلحون من طرفي الاشتباك في 4 مدارس من أصل 8 تابعة "للأونروا" في مخيم عين الحلوة، وتقع المدارس في مجمعين تربويين منفصلين، وهي توفر التعليم لنحو 6 آلاف طالب في مختلف المراحل التعليمية. ويعد إخلاء هذه المدارس من المعضلات التي تعوق استقرار الوضع الأمني في المخيم بعد وقف إطلاق النار بسبب موقعها على خطوط تماس بين المتقاتلين.
وسبق هذه الخطوة اتصالات مكثفة تولتها "القوى الإسلامية" الفلسطينية، بين حركة فتح و"الشباب المسلم" اللذين وافقا على الإخلاء المتزامن للمدارس، وكانت القضية طرحت قبل تجدد الاشتباكات في جولتها الثانية في السابع من الشهر الحالي وتأجلت إلى مرحلة لاحقة.
نكبة لا تغيب
ولكن مخاوف الناس باتت في مكان آخر، فهناك من يحتل بيته المسلحون ولا يستطيع العودة إليه حتى لو توقف إطلاق النار وعاد الاستقرار.
وتقول مريم مزيان من سكان عين الحلوة، إن بيتها في حي الصفصاف "أحد محاور القتال"، وإنها وعائلتها وجيرانها لا يستطيعون الدخول إلى منازلهم ويخافون من الأسوأ إذا عادوا إليها ولا يعلمون إن كان هناك ذخائر غير منفجرة داخله.
وتسأل إكمال مشرف من سكان عين الحلوة "برأيكم، هل سيبقون في المنزل؟ هل سنمكث هنا في المدرسة طويلا؟".
المسن السبعيني يوسف سمور يتوكأ على عصا، وملامح وجهه تشرح الأزمة المستمرة التي يعاني منها الفلسطينيون منذ النكبة وإلى يومنا هذا.
عصاه ووجهه ليسا الوحيدين اللذين يذكران بنكبته، بل الخيمة التي ينام فيها والمرتبة التي ينام فيها على الأرض، ورغم ذلك يقول "لا أحتاج إلى أحد".
ويتابع قائلا "إنني مريض، منزلي ومنزل ابني احترقا بالكامل وأنا أشعر بالإهانة وهذا ليس مكان رجل في عمري، إيجار الشقق في صيدا تجاوز 300 دولار، وما أطلبه تأمين بيت لأعيش بكرامة أو يرمموا لي منزلي ومنزل ابني".
وختم "لست مرتاحا وأطالب الأونروا بتأمين منزل لي".-(وكالات)

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