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عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين داميين في باكستان

9/29/2023 2:39:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- قتل وأصيب العشرات، أمس، في تفجيرين استهدفا موكبا دينيا ومسجدا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان، ووصف مسؤولون الهجومين بالإرهابيين.
واستهدف التفجير الأول احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأسفر عن مقتل 52 قتيلا، وفقا لمسؤولين باكستانيين.
وأسفر التفجير عن مقتل ضابط كبير في الشرطة.
ووقع التفجير الثاني بفارق ساعات داخل مسجد في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر (شمال غرب) أثناء صلاة الجمعة، وخلف 4 قتلى و5 جرحى، بحسب مصادر رسمية باكستانية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، أن ما بين 30 و40 شخصا ما يزالون عالقين تحت أنقاض المسجد في هنغو.
وبثت حسابات على مواقع التواصل مقاطع مصورة، تظهر دمارا كبيرا في المسجد وجثث عدد من القتلى على الأرض.
وقالت الشرطة الباكستانية، إن سقف المسجد في منطقة هنغو انهار على المصلين جراء الانفجار، الذي وقع أثناء صلاة الجمعة.
"هجوم إرهابي"
وما تزال حصيلة الضحايا جراء تفجيري بلوشستان وخيبر بختونخوا غير نهائية، إذ يرجح المسؤولون أن ترتفع أعداد القتلى.
ووصف وزير الداخلية في الحكومة الباكستانية المؤقتة سرفراز أحمد بوغتي الهجومين بالإرهابيين، وقال إن بلاده ستبذل كل إمكانياتها في القضاء على من وصفهم بالإرهابيين والجهات التي تقوم بتمويلهم وتجهيزهم.
وفيما يتعلق بتفجير بلوشستان، قال منير أحمد نائب المفتش العام للشرطة، إن المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد؛ حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي، وهو يوم عطلة عامة.
وأكدت وزارة الداخلية الباكستانية، أن "عناصر إرهابية" نفذت الهجوم في بلوشستان.
وما تزال أقوال المصادر متضاربة بشأن ما إذا كان التفجير قد تم عبر سيارة مفخخة أو عبر انتحاري.
والتجمع الذي وقع فيه التفجير في مستونغ كان يضم العشرات، والصور القادمة من مكان الهجوم صادمة.
وندد الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء الانتقالي أنوار الحق كاكر بتفجير بلوشستان، ووصفاه بالعمل الإرهابي، ودعا علوي إلى تقديم المساعدة الطبية للجرحى، وإلى سرعة الكشف عن المتورطين.
وكان إقليم بلوشستان في الماضي مسرحا لهجمات شنها مسلحون وانفصاليون. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط تصاعد هجمات تتبناها جماعات مسلحة بغربي البلاد، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل.-(وكالات)

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