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أمانة عمان تدرس حلولا مرورية لمعالجة البؤر الساخنة

9/29/2023 2:39:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - تدرس أمانة عمان الكبرى مجموعة حلول مرورية قد تشمل تعديلات جذرية على بعض الميادين والتقاطعات والإشارات الضوئية ضمن مناطق البؤر الساخنة بهدف الحد من أزمات السير التي تشهدها العاصمة.
وكانت الأمانة قد اعلنت عن التشغيل الفعلي لإشارات تقاطع العبدلي (دوار الشميساني)، بهدف تنظيم حركة سير دخول المركبات وخروجها باتجاه المحاور المتصلة بالدوار، في وقت تتوجه فيه لإجراء دراسة حلول مرورية لشارع الاستقلال لتخفيف الازدحامات على دوار الداخلية، والذي يتضمن بحث إمكانية إنشاء سقف لنفق الدوار للحركة ما بين شارع الاستقلال والشميساني.
ووفق مصدر بالأمانة، فإن الأمانة تعمل على مجموعة من الحلول المرورية على أرض الواقع للحد من الأزمات والبؤر الساخنة في العاصمة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الأمانة باشرت العمل على مشروع المدينة الذكية بالتزامن مع بدء سريان قانون السير المعدل، مؤكدا أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة وشاشات إلكترونية لبث الرسائل، إضافة إلى تنظيم المواقف، وجميعها لضبط سلوك السائقين.
وأوضح أن العمل جار على إزالة ميادين المشاغل وتركيب إشارة ضوئية بدلا منه لإدارة العملية المرورية، مشيرا إلى أن نظامها سيكون شبيها لتقاطعات السابع والسادس والخامس.
وتابع، من ضمن الحلول المرورية التي باشرت بها الأمانة للحد من الأزمات والبؤر الساخنة في العاصمة، التوسيعات التي تجري لشارع نور سلطان نزارباييف (مدخل منطقة طارق) لتسير المركبات المتجهة من جامعة العلوم الإسلامية إلى دوار المشاغل دون أن تتوقف على الإشارة الضوئية.
وأضاف، "تدرس الأمانة إجراء تعديل على تقاطع الدوار الثامن بشكل جذري، للحد من الازدحام المروري فيه، من خلال إنشاء جسور وأنفاق هناك، كأحد الأفكار المطروحة للدراسة لحل مشكلة الأزمات المرورية عند التقاطع".
وأشار إلى أن الخيارات المطروحة، تتمثل بإنشاء نفق للسير القادم من المدينة الطبية ومناطق الشمال، باتجاه طريق المطار وتقاطع النهضة، إضافة إلى نفق فرعي باتجاه الدوار السابع وشارع زهران.
وبحسب المصدر، فإن أحد الخيارات المطروحة إقامة جسر للقادمين من تقاطع النهضة باتجاه الدوار الثامن، وآخر يربط منطقة وادي السير بتقاطع الدوار السابع، مؤكدا أن الخيارات قيد الدراسة والتصميم، وقد تشهد بعض التعديلات.
وتطرق إلى وجود بعض العوامل المؤثرة في الموقع، منها الخدمات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وخط مياه الديسي.
وتشمل خطة الأمانة الاستراتيجية (2022-2026) 212 مشروعا ومبادرة بتكلفة 917 مليون دينار، وتتضمن عدة محاور منها النقل والمرور، وتطوير مركز التحكم المروري الذكي والرقابة الآلية، بما يتواءم مع الخطة الإستراتيجية للمدن الذكية وربطه بالإشارات المرورية والإنارة الذكية، لرفع مستوى السلامة المرورية والانسيابية في المدينة.

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