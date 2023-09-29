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هدر الأطعمة بالأردن..هل يتهدد مناخه وأمنه الغذائي؟

9/29/2023 2:39:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – يدق خبراء متخصصون في مجال الغذاء والزراعة والبيئة ناقوس الخطر من "تفاقم ظاهرة هدر الأطعمة في الأردن لكونها تزيد من معدلات انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لتغير المُناخ".
ويقدر الهدر الغذائي في الأردن، بحوالي 93 كيلوغراما للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1.5) مليون شخص لمدة عام كامل، وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي.
وهذه الأرقام تتطلب وفق الخبراء "التغيير في الأنماط الاستهلاكية والشرائية للمواطنين في الأردن للحد من البصمة الكربونية، وتعزيز الأمن الغذائي".
ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن "يُطلق النظام الوطني لإدارة المعلومات حول الأمن الغذائي الشهر المقبل، والذي يُستكمل العمل به حاليا مع وزارة الزراعة، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، والذي يعد هدر الغذاء من أحد المؤشرات المستهدفة ضمنه".
"ويعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية، وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة"، وفق نائب مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي محمد إسماعيل.
وأكد، في تصريحات لـ"الغد" على أنه "يمكن للجهود المبذولة للحد من هدر الطعام في مراحل سلاسل التوريد المختلفة من الإنتاج، والتوزيع، والبيع بالتجزئة، والاستهلاك أن تلعب تأثيرا إيجابيا على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة".
"ويؤثر تتحلل مخلفات الطعام لاهوائيا في مكاب النفايات على زيادة نسبة إنتاج غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الأكثر فعالية في حبس الحرارة في الغلاف الجوي"، بحد قوله.
ويشار الى أن "الإنحباس الحراري للميثان يعادل حوالي 84 إلى 87 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، في وقت يتطلب فيه إنتاج الغذاء قدرًا كبيرًا من الموارد، بما في ذلك المياه، والطاقة والأرض"، بحسبه.
ولفت الى أن "إهدار الطعام يتسبب بتبديد كل هذه الموارد بشكل أساسي، كما وتساهم الطاقة المستخدمة في زراعة الأغذية، وحصادها، ونقلها، وتعبئتها في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، وخاصة تلك المرتبطة بالنقل، والمعالجة، والتبريد".
وقد تبنت وزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي "عدداً من الأنشطة البحثية ذات الأولوية لتعزيز كفاءة النظم الغذائية في الأردن، ومنها دراسة انماط الاستهلاك الغذائي، وسد الفجوة التغذوية".
وتهدف تلك الخطوة، بحد قول إسماعيل لـ"الكشف عن أهم المتغيرات التي تؤثر على كفاءة استهلاك الغذاء، وتعظيم القيمة التغذوية من خلال انماط استهلاكية أكثر كفاءة، كما سيتم البحث في حلول ابتكارية لتطوير آلية احتساب هدر الغذاء، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
وفي ذات السياق يجري التعاون ما بين الوزارة والبرنامج على "تقديم الدعم الفني والإداري المطلوب لتعزيز دور المجلس الوطني للأمن الغذائي والذي تم اقراره مؤخراً".
ويعمل البرنامج، وبالتعاون مع وزارة الزراعة على "تصميم حملة توعوية، وتنظيم "هاكاثون" لتطوير حلول مبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق مظلة تمكينية لتعزيز الجهود في مجال مكافحة هدر الغذاء".
وتهدف الحملة التي ستطلق قريباً لـ"تعزيز الوعي حول هدر الغذاء، وتبني أنماط استهلاكية مسؤولة، والتي سُتصمم بناء على مخرجات الدراسة النوعية التي يجريها البرنامج لتحديد الدوافع الاجتماعية، والاقتصادية التي تؤدي الى هدر الغذاء لدى الفئات المختلفة".
ولا يتوفر بعد خط أساس وطني لنفايات الطعام وفقا لمنهجية مؤشر هدر الطعام التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (SDG12.3) في الأردن.
ولكن هناك حاجة إلى توحيد البيانات من خلال المزيد من الدراسات، وفقا لمنشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادرة مطلع أذار (مارس) عام 2021.
وأكدت مديرة مشروع العدالة المناخية في منظمة "أوكسفام بالأردن" راية طاهر لـ"الغد" على أن "هدر الطعام في الأردن يساهم بشكل كبير في تغير المُناخ، إذ تتكون المخلفات على أكثر من 50 % من نفايات عضوية، والتي تولد أثناء تحللها غاز الميثان".
ولفتت الى أن "غاز الميثان يعتبر من غازات الدفيئة الأكثر خطورة، في وقت يعد فيه قطاع النفايات في الأردن ثاني أكبر مصدر لتلك الانبعاثات".
ولا بد، من وجهة نظرها "وضع سياسات وتعليمات للحد من هدر الطعام من الكيانات التجارية مثل الفنادق والمطاعم، وأخرى للحلول الممكن اتباعها لمعالجة النفايات العضوية في الأردن، وإنتاج موارد قيمة منها مثل السماد العضوي ".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها بل "ينبغي تعزيز الاقتصاد الدائري للحد من هدر الطعام في الأردن، مع رفع الوعي لدى المجتمعات المحلية والأسر حول قضية ارتباط ارتفاع غازات الدفيئة بهدر الطعام، والتي تقتضي تغيير ممارساتهم وسلوكياتهم الشرائية والغذائية".
وشددت على "أهمية إيجاد حلول مبتكرة لتقليل كمية المخلفات التي تصل إلى مكبات النفايات في الأردن للحد من انبعاثات غازات الدفيئة المتولدة عنها".
ويشار الى أن وزارة الزراعة هي عضو في مجموعة العمل الإقليمية المعنية بالهدر الغذائي التي أنشأها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم من مبادرةGO4SDG، التي تهدف إلى تطوير القدرات في مجال قياس هدر الطعام، والاستراتيجيات الوطنية للحد من تلك الظاهرة.
وأكد المُستشار في مجال المياه والزراعة، البروفسور جواد البكري على أن "هدر الطعام يُساهم عالميا بنحو 10 %، من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المُناخي".
ولفت لـ"الغد" الى أن "النظام الغذائي القائم على استهلاك اللحوم في الدول المتقدمة يُطعم ما بين 10 لـ20 شخصاً ممن يتناولون الأغذية النباتية فقط".
وأضاف أن "هدر في الأغذية الحيوانية يُعني ضياع فرص كبيرة بتحقيق الأمن الغذائي في الدول العالم الفقيرة، أو قليلة الدخل".
كما أن "دورة الكربون تسعى الى تقليل معدلات استهلاك وإطلاق ثاني أكسيد الكربون عالمياً، الى جانب غاز الميثان المؤدية لتسارع وتيرة الاحترار العالمي"، بحد قوله.
وشدد على أن "الاستهلاك المائي في إنتاج الأغذية يُعد مشكلة كبيرة تعاني منها الدول ذات المصادر المائية الشحيحة".
وضرب مثلا على ذلك بأن "إنتاج 200 لـ500 غرام من الحبوب نحتاج الى متر مكعب من الماء، وهذا يتسبب بهدر مصادر المياه بصورة كبيرة كلما زاد معدل هدر الطعام، واستهلاك المنتجات الغذائية".
وأشار الى أن"الأردن والدول العربية بحاجة الى تغيير الأنماط الاستهلاكية والمتبعة في سلاسل الشراء، إذ أن العادات المتبعة يومياُ في شراء الخضار والفواكه تعلو فيها نسب الهدر، بسبب الأسواق المفتوحة".
ولكن بعض الدول الأوروبية "اتبعت نظام بيع الخضروات والفواكه بالحبة الواحدة، وذلك منعاُ لهدر الأطعمة الناتجة عن تلفها بسبب طول فترة التخزين، وعدم الاستخدام"، كما ذكر.

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