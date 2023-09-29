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إلزام طبيب بيطري بـ 850 دينارا لتسببه بوفاة بقرة وعجلها أثناء الولادة

9/29/2023 2:39:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






ألزمت محكمة بداية إربد بصفتها الإستئنافية طبيب بيطري بدفع 850 دينارا ثمنا لصاحب بقرة، كانت قد توفيت أثناء ولادتها جنينها "العجل"، ذلك أثناء عملية ولادة معسرة واجهها الطبيب البيطري انتهت بموت العجل وذبح أمه حتى يستفاد من لحمها قبل موتها.

واستمرت عملية الولادة التي كانت في إحدى قرى عجلون، من الظهر وحتى وقت الغروب وهناك محاولات من الطبيب البيطري لإخراج العجل الذي كان راقدا داخل رحم والدته بالمقلوب، وأثناء تلك المحاولات أحدث الطبيب جروحا كاملة في رحم البقرة ما أدى الى حدوث نزيف دموي، خاصة بعد خروج عجلها ميتا، ما دعا صاحب البقرة إلى ذبحها ليستفاد من لحمها بعد أخذ موافقة الطبيب البيطري.
وحسب قرار الحكم فإن صاحب البقرة، يمتلك بقرة هولندية نوع (فريزيان) وأنها سليمة وأن البقرة كانت بحالة ولادة، فاتصل صاحب البقرة بالطبيب البيطري لتوليدها، وبعد حضوره ومعاينة البقرة قام بمحاولة توليدها إلا أنه تبين له أن هنالك حالة عسر في الولادة بسبب أن الجنين مقلوب داخل رحم البقرة وحجمه كبير فقام المستأنف بمحاولة إخراج الجنين بواسطة ربطه بخطاف غير مخصص لاستعمال الطبيب وربطه بحبال وبخشبة وطلب مساعدة أقارب المستأنف ضده لسحب الجنين وكلما حاول سحبه كان يعود وبعد عدة محاولات تم سحب الجنين وأدى ذلك الى تمزق رحم البقرة وخروجه مع الجنين ما أدى إلى وفاة الجنين وشكل خطراً على حياة البقرة وبعدها اتصل المستأنف بزميله الطبيب البيطري الشاهد والذي حضر وكان العجل الوليد ميت وكانت البقرة في حالة تدهور صحي، فأشار عليه بذبحبها وبعد أن شاور المستأنف المستانف ضده وافق الأخير على ذبح البقرة فتم ذبحها للإستفادة من لحومها.

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