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الكوريدور الاقتصادي بين الهند وأوروبا

9/29/2023 2:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






أعلن الرئيس الأميركي من قمة العشرين في الهند عن كوريدور اقتصادي يربط الهند مع أوروبا مرورا بالإمارات والسعودية والأردن. الطريق يتضمن خطوط نقل بحري وسككا حديدية برية، ومتوقع أن يقلل بنسب مقدرة كلف الشحن السابقة بين الهند وأوروبا، وأن يقلل الفترة الزمنية لنقل السلع والبضائع بمعدل ستة الى تسعة أيام وهذا أيضا شيء مهم.
المشروع كبير جدا واستراتيجي، وله فوائد جمة على جميع أطرافه، ويحقق رؤية التكامل الاقتصادي والاعتماد المتبادل اللوجستي، وتلك فكرة عظيمة عميقة ستجلب شيئا من الرفاه والسلام معا، فالدول التي تعتمد وتستفيد من بعضها بعضا اقتصاديا لا تتصارع أو تتحارب، وقد ثبت ذلك عمليا في أوروبا، حيث كان لفكرة الاعتماد المتبادل بين دول أوروبا السبب الأساس في رفاه أوروبا وفي منع حدوث حرب عالمية ثالثة فيها.
الغريب في أمر هذا المشروع، أننا سمعنا عنه من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية فقط، ولم يكن هناك أي معرفة مسبقة لدى الرأي العام عنه، وكارثة إذا كان هذا حال الرسميين أيضا. الغريب الثاني أن أحدا لم يقل لنا بشيء من الشرح ما فوائد وجود الأردن ضمن هكذا مشروع، وهو ما أراه واضحا وبائنا وإيجابيا. لم يفت الوقت على ذلك ولا بد من الاستدراك لتبيان فوائد المشروع.
بالرغم من كل الأهمية الاقتصادية واللوجستية التي يتضمنها المشروع، إلا أن ثمة بعدا استراتيجيا أعمق بكثير من ذلك، وهو إعطاء أفضلية كبيرة وتشابك اقتصادي مهول للهند، وذلك بالتأكيد سيكون على حساب الصين، وتلك ضربة استراتيجية كبيرة للصين من أميركا تستفيد منها الهند، وجزء من سياسة التنافس الاستراتيجي مع الصين التي يتبناها الرئيس الأميركي بايدن.
ما فعله بايدن شبيه الى حد بعيد بما فعله الرئيس الأميركي نيكسون في السبعينيات من القرن الماضي، عندما انفتح وطبع العلاقات مع الصين الشيوعية لإبعادها عن الاتحاد السوفييتي الشيوعي، فاستفادت الصين وتم ضرب السوفييت بقوة وإضعاف حضورهم العالمي. لقد كانت ضربة استراتيجية موفقة أدت لكثير من الاختراقات، لولاها كان يمكن للحرب الباردة أن تنتهي على نحو آخر. إنها براعة بايدن الخارجية، فهو بهذه الخطوة حقق سبقا وأضعف الصين كثيرا، وجلب الهند الصاعدة كثالث أقوى اقتصاد بالعالم لتكون قريبة للعالم الغربي.
أما مصر وقناة السويس فليست بالضرورة متضررة حتى وإن كان هذا الكوريدور سيأخذ جزءا من الشحن الذي كان ليمر عبر السويس، والسبب أن قناة السويس تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبالكاد تلبي طلبات الشحن عبر القناة. حجم التجارة المتنامي عالميا بين الشرق والغرب يحتاج لقناة السويس والكوريدور الاقتصادي وربما لمزيد من خطوط النقل والشحن.
بالمحصلة، المشروع كبير اقتصاديا واستراتيجيا، وسيعود بالخير على الجميع، وسيجعل العالم أكثر ازدهارا واعتمادية على بعضه بعضا، وهذا بدوره سيزيد السلام وأجواء التعاون بين الدول.

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