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نشاط سياحي ملحوظ بالعقبة و100 % نسبة الإشغال الفندقي

9/29/2023 2:37:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- وصلت نسبة الحجوزات الفندقية في مختلف فنادق العقبة مع نهاية الأسبوع الماضي إلى
100 %، مدفوعة باستئناف رحلات الطيران العارض ومنخفض التكاليف والحفلات الفنية التي أقيمت إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية.
وامتلأت غرف فنادق المدينة السياحية، لا سيما فنادق تصنيفات 4 و5 نجوم بنزلائها، منذ الأربعاء الماضي، وسط حجز مسبق بواسطة المكاتب السياحية وتطبيقات خاصة بحجز الفنادق، في وقت ازدحمت فيه شوارع المدينة السياحية بزوارها، ما انعكس على تنشيط الحركة التجارية في القطاعات كافة.
وأعلنت فنادق في المدينة البحرية عن نسب إشغال وصلت الى 100 %، وسط طلب متزايد، ما أجبر بعض الزوار على استئجار شقق فندقية لقضاء ليلة أو ليلتين في ربوع المدينة التي تتمتع هذه الفترة من السنة باعتدال طقسها.
وقال عاملون في فنادق العقبة، إن جميع الفنادق امتلأت بنزلائها، خاصة من الجنسيات العربية، الذين قدموا لحضور حفلة لأحد الفنانين العرب، إضافة إلى سياح أجانب، وما أسهم بقدومهم برامج السياحة التي يتم الترويج لها.
وقالت مسؤولة العلاقات العامة في مجموعة فنادق موفنبيك ليالي النشاشيبي، إن نسبة الإشغال في الفندق وصلت مع نهاية الأسبوع إلى 100 %، في حين أن السياح كانوا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، لا سيما الكندية والأوروبية والصينية، مؤكدة أن الموسم السياحي الشتوي بدأ مبكرا وبقوة منذ بداية شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، مشيرة إلى أن حجوزات الفندق ممتلئة حتى نهاية السنة.
وأشار عاملون في قطاع النقل السياحي، إلى أن هناك حركة زوار نشطة عبر معبر وادي عربة ومطار الملك الحسين باتجاه المدينة السياحية، والتي شهدت قدوم آلاف الزوار والسياح سواء لحضور الحفلات الفنية والفعاليات الترويحية أو لزيارة وادي رم والبترا.
وقال العامل في قطاع النقل السياحي محمد السوالقة، إن أعدادا كبيرة من الزوار والسياح تم نقلها من معبر وادي عربة الى فنادق المدينة ومن ثم إلى البترا ووادي رم، إلى جانب القادمين من مطار الملك الحسين الدولي عبر رحلات الطيران العارض ومنخفض التكاليف وعلى شكل مجموعات سياحية، إضافة إلى أن معبر الدرة شهد حركة قادمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وبذلت الجهات المختصة في العقبة جهوداً كبيرة في تنظيم عمليات دخول السيارات والحافلات إلى المدينة السياحية وفنادقها وسط أزمة سير شهدتها المدينة، خاصة مع وصول أعداد كبيرة من المحافظات بواسطة سياراتهم الخاصة.
وقال مدير عام فندق اوريكس جورج دبابنة، إن الطيران العارض ومنخفض التكاليف رفع نسبة إشغال الفنادق في المدينة، مؤكداً أن الموسم الحالي يختلف عن المواسم السابقة، وخاصة فيما يتعلق بإشغال الغرف الفندقية بالكامل.
وكانت جمعية الفنادق الأردنية قد أعلنت أن نسبة الحجوزات في فنادق العقبة بمختلف التصنيفات، خلال الأسبوع الماضي، وصلت إلى 99 %، وبارتفاع ملحوظ مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي الذي لم تتجاوز فيه 19 %.
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، في تصريح صحفي، إن أداء القطاع الفندقي خلال الفترة الحالية وفي بعض مناطق المملكة شهد ارتفاعا ملحوظا وحركة نشطة بنسب الإشغال، خاصة في مدينة البترا ومدينة العقبة الاقتصادية؛ حيث إن الفعاليات السياحية والفنية تعد جاذبا وركنا أساسيا في زيادة الإقبال على البترا وبدء موسم الذروة فيها.
وعزا هلالات ارتفاع نسب الإشغال في مدينة العقبة إلى إطلاق مول النافورة التجاري والترفيهي، إضافة إلى حفل الفنان عمرو دياب، مشيرا إلى أن نسب إشغال الفنادق خلال الأسبوع الحالي في العاصمة عمان بلغت 72 %، وفي البحر الميت 97 %، وفي البترا 71 %.
وأوضح هلالات أن أعداد زوار المملكة الدوليين حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار لغاية شهر آب (اغسطس) الماضي ما يزيد على 4 ملايين زائر، بارتفاع بنسبة 51.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي، إن العقبة تشهد حركة سياحية متميزة هذه الأيام بنسبة حجوزات فعلية نظرا لوجود فعاليات مختلفة، مؤكداً أن الحركة السياحية انعكست على العقبة ووادي رم، قائلا "نستبشر خيرا في الموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ في منتصف الشهر المقبل مع بدء وصول البواخر السياحية لزيارة العقبة ووادي رم والبترا من مختلف الجنسيات الأوروبية، الى جانب رحالات الطيران المختلفة ودخول آلاف الزوار من معابر المدينة وادي عربة والدرة والمزفر ومحطة العقبة للسفن السياحية ومطار الملك الحسين الدولي".

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