Saturday, 30 September 2023 12:45 GMT

العقبة تكمل خطط مقاومة السيول وتستعد لاختبار الأمطار

9/29/2023 2:37:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- مع الانتهاء من مشاريع حماية الاستثمارات بالمنطقة الجنوبية بالعقبة من خطر السيول، تبدو المدينة قد تحصنت بالكامل من مشكلة مؤرقة شهدتها خلال مواسم مطرية سابقة وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.
ويأتي الانتهاء من إنشاء عبارات وقنوات لتصريف المياه، إضافة إلى جسور في المنطقة الجنوبية، ضمن المرحلة الأخيرة من خطة حماية المدينة من خطر السيول، والتي شملت إنشاء 30 سدا ترابيا، وأنظمة تصريف المياه والمراقبة والإنذار المبكر ومحطات قياس المطر ومحطات لقياس جريان المياه بالأودية.
وتعد العقبة بمثابة صحن دائري، ما يشكل خطرا كبيرا في فصل الشتاء خلال تساقط الأمطار واحتمالية تشكل السيول والفيضانات، وهو ما تكرر خلال سنوات سابقة شهدت فيها العقبة إغلاق بعض الطرق الرئيسية والأنفاق، وداهمت السيول بعض المنازل وألحقت الضرر بالعديد من المشاريع الاستثمارية والعقارية والمينائية.
وقال المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة تطوير العقبة المهندس عامر الحباشنة، إن مشاريع تصريف مياه الأمطار بمدينة العقبة منذ 4 سنوات تعمل بكفاءة عالية عبر قنوات التصريف المختلفة على امتداد شوارع المدينة، إضافة الى منظومة السدود المائية المكونة من 30 سدا مائيا بمنطقة وادي اليتم وتتن ووادي الجيشية بهدف حماية مدينة العقبة واستثماراتها من خطر سيول الأمطار، مشيرا الى العديد من الأعمال الإنشائية التي جرت خلال السنوات الماضية لحماية المدينة واستثماراتها من خطر تدفق السيول والفيضانات، خاصة بمنطقة ميناء الحاويات الذي يعد أبرز الشرايين المغذية للاقتصاد الوطني.
وكانت شركة تطوير العقبة قد وضعت نظاما عالي التقنية للمراقبة والإنذار المبكر، وأقامت قناة مائية ضخمة من حول المدينة كحزام من جهة الشمال الشرقي، إلى جانب 30 سدا مائيا وترابيا لاستقبال السيول وكسر حدة تدفق المياه في أماكن مختلفة في محيط العقبة من جهة وادي رم والقويرة وحوض الديسة.
وتمثل نظام المراقبة والإنذار المبكر بتركيب 14 محطة لقياس كمية المطر، إضافة إلى 11 محطة لقياس الجريان بالأودية موزعة على كامل الحوض الصباب لوادي اليتم ووادي تتن، إضافة إلى 3 محطات مناخية لرصد عناصر الطقس من مطر وضغط جوي ورطوبة وتبخر وسرعة واتجاه الريح.
وبين الحباشنة، أن هذه الأجهزة عالية الدقة، تنقل المعلومة وبشكل آني من هذه المحطات إلى غرفة المراقبة، التي سيتم تجهيزها بالشركة، إضافة إلى ربط هذه المحطات بغرفة عمليات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرا إلى أنه يمكن رؤية المعلومات وبشكل فوري على الهواتف الذكية، مؤكداً أن المعلومة سواء كانت مطرية أو جريان الأمطار تنتقل بواسطة GSM أي شريحة الهاتف، ويمكن إعطاء إنذار عند وصول معدل الهطل والجريان إلى حالة العتبة التي يتشكل عندها الفيضان، مشيرا الى أنه وفي محاولة لتحسين جاهزيتها للمناطق المعرضة للفيضانات، قامت "تطوير العقبة" ببناء أنظمة متطورة لرصد الفيضانات والتنبؤ بها، على أمل أن تستطيع إنذار الجهات ذات العلاقة قبل وقوع الفيضانات.
ولفت الحباشنة، الى أن موقع العقبة المنخفض قياسا مع الجبال الشاهقة المحيطة بها من الشرق والشمال الشرقي، يجعلها عرضة لاحتمالية السيول، الأمر الذي شكل تحديا لدى المسؤولين، لتنفيذ خطة لحماية المدينة من خطر السيول بكلفة زادت على 30 مليون دينار، تشمل إقامة قناة مائية ضخمة من حول المدينة كحزام من جهة الشمال الشرقي، إلى جانب 30 سدا مائيا وترابيا لاستقبال السيول وكسر حدة تدفق المياه في أماكن مختلفة في محيط العقبة من جهة وادي رم والقويرة وحوض الديسة.
وكانت شركة تطوير العقبة؛ الذراع الاستثمارية والتطويرية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قد أحالت على فترات متتالية عطاءات إنشاء 30 سدا مائيا في منطقة وادي اليتم وتتن ووادي الجيشية ضمن ثلاث مراحل، بهدف حماية مدينة العقبة واستثماراتها من خطر سيول الأمطار المتدفقة والفيضانات من الجبال والأودية المحيطة بها.
ويقول الحباشنة، إن العقبة تشبه الصحن المجوف تأتي إليه السيول والفيضانات من المنطقة الجنوبية، لتصب في خليج العقبة الضيق، مشيرا إلى أن مقاومة السيول ليست بالسهلة ويفضل أن تتم مقاومتها خارج المدينة وليس داخلها، وهو ما فرض فكرة إنشاء سدود ترابية خارج المدينة عند وادي اليتم ومناطق أخرى، مؤكدا أن وادي اليتم له قناة لتصريف مياه الأمطار والسيول، إضافة إلى إنشاء سدود ترابية بالقرب منه والذي يهدف إلى الحد من قوة تدفق المياه والسيول إلى المدينة.
وكانت محافظة العقبة شهدت، خلال الأعوام الماضية، فيضانات وعواصف مطرية غزيرة وغير مسبوقة تركت آثارا سلبية على البنية التحتية.
يذكر أن الهطل المطري الغزير في العقبة بدأ لافتا لانتباه المختصين طيلة السنوات العشر الماضية، الأمر الذي تم تفسيره بأنه ضمن التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة ويشهدها الإقليم بشكل عام.

MENAFN29092023000072011014ID1107167408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث