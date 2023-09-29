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حسابات ماجنة بأرقام محلية - جريدة الوطن السعودية

9/29/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات كثيرة بطرق مختلفة تعلن عن تقديم خدمات ظاهرها الترفيه وباطنها خدمات سوداء، وبعضها يعلن بشكل مباشر عن خدمات تنسيق سهرات ماجنة وتدليك يدوي بنهايات سعيدة، وتضع لها أرقاما محلية للتواصل، مع أن مستقبلي المكالمات غالبا ليسوا في السعودية.
ولأن هذه الحسابات قد تؤدي إلى التغرير ببعض الأشخاص وربما استدراجهم للسلب أو الابتزاز أو الخداع في أبسط الأحوال تعقبت ((الوطن)) عددًا من الحسابات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتصلت بالأرقام المعلنة في هذه الحسابات، وفي إحدى الاتصالات ردت سيدة من جنسية عربية، تحتفظ الصحيفة بتسجيلات صوتية لها، رحبت بترتيب لقاء بين طرفين في أي مدينة سعودية.
وطلبت السيدة صورا للفتاة لعرضها على الزبون، وترتيب موعد بينهما، على أن تختار الفتاة الفندق الذي تريده للقاء، ويقوم الزبون بالحجز والسداد.
وحول الأسعار، قالت إن سعر خدمة التدليك مع النهاية المحرمة 1500 ريال، و1000 ريال للتدليك اليدوي ذي النهاية السعيدة (بحسب تعبيرها). واشترطت الحصول على نصف المبلغ، إذا كان المبلغ مرتفعا ويتم تحويله عبر حساب بنكي، أو الحصول على رصيد شحن جوال، إن كان منخفضا.
يجدر بالذكر أن مثل هذه الحسابات قد تكون تدار من قبل أشخاص من خارج السعودية، تستخدم طريقة تحويل ظهور رقمها الدولي إلى محلي، من أجل إيهام المتصل أنها مقيمة في المملكة.
الأمن السيبراني
يكشف المستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي الدكتور فهد حسن الدوسري، أن هذه الحسابات في الغالب تكون وراءها شركات أو مؤسسات وليس أفرادا. كما أنها لا تخالف أنظمة منصات التواصل الاجتماعي، فحسب سياسة المواقع هي مصدر ربحي، إنما في حال تم الإبلاغ عن خرق أو سوء استخدام، فهنا يتم إيقافها، ولكن هذه الحسابات تمتلك نسخا احتياطية عديدة فحتى لو تم إلغاء الحساب، تكون هناك حسابات أخرى بديلة.
ويضيف ((في الواقع إن مجتمعاتنا المحافظة تعتبر هذه المنصات محرمة، بينما لا تعتبرها كذلك بعض المواقع في الخارج، وينظرون إليها أنها مصدر يحقق عوائد ربحية مجزية)).
ويضيف الدوسري أنه في حال تم رفع شكوى على هذه الحسابات، يقوم الأمن بالتعرف على صاحب الحساب، والقبض عليه، شريطة أن يكون المدعى عليه موجودا في المملكة، حيث تندرج هذه الدعوى ضمن الجرائم المعلوماتية الإلكترونية، إنما في العادة تظهر هذه المواقع أرقام اتصالات محلية بينما هي خارجية، وهذه طريقة تحويل رقمية متوفرة على الإنترنت، ويقوم المتصل بسداد قيمة المكالمة بالتعريفة المحلية، بينما يسدد المستقبل قيمة مكالمة دولية.
التوهم المرضي
يوضح الاستشاري النفسي الدكتور علي الزائري، أن الدافع وراء البحث عن هذه الحسابات والتواصل معها من قبل بعض الشباب يرجع إلى الغرائز غير الموجهة إلى اتجاهات صحيحة، ومعظمهم في العشرينات من العمر وغير محصنين.
ويضيف، إن هناك سمات عامة تجتمع عادة في هؤلاء الشباب، فيقول ((بعض الشباب يكون لديه غريزة عالية مع نضج عقلي محدود أو غير مكتمل، وليس لديه القدرة على الزواج، وكذلك لا يعي عواقب مثل هذه الأمور مثل الإصابة بالأمراض والتعرض إلى مشاكل أخلاقية قد تحدث.
ويتابع أن البعض يتجه إلى هذه الحسابات من باب الفضول أو حب الاستكشاف، والبعض الآخر يكون خارجا من علاقة عاطفية فاشلة أو ضحية زواج فاشل، أو أنه لا يزال يعيش حياة زوجية غير سعيدة. ويعاني بعض الشباب من هؤلاء من عدم اهتمام الزوجات بهم عاطفيا وتقصيرهن في تقديم علاقة حميمية تلبي احتياجاتهم مما يؤدي إلى انجراف الأزواج وراء علاقات محرمة ذات عواقب سيئة)).
ويكشف الزائري، عن إصابة العديد من الشباب باضطرابات مرضية أهمها التوهم المرضي، حيث يعيش الشاب في شكوك مرضية حول احتمال إصابته بمرض الزهري أو نقص المناعة المكتسب، وبالتالي يعاني من الخوف والكآبة، ويستنزف أمواله في العيادات الطبية جراء الخضوع للفحوصات والتحاليل من أجل التأكد من عدم إصابته بهذه الأمراض والاطمئنان نفسيا.
ويستطرد الزائري أن هؤلاء الشباب يتمتعون بالوازع الديني، فيعانون من الندم الشديد. وبعضهم يقرر العزوف عن الزواج خوفا من انتقال العدوى إلى شريكات الحياة، أو خشية اكتشاف الأمر أمامهن من خلال ظهور تغييرات نفسية أو جسدية.
الخداع المالي
ويبين الزائري، أن هذه الجهات التي تتواجد في الخارج دائما ما تمارس الخداع المالي والنصب على الزبون. وفي هذا الدور، دائما ما يتوفر التدخين والمواد المحظورة حتى يتم بها السيطرة على الزبائن وضمان رجوعهم، من خلال تشجيعهم على تناول المسكرات، أو وضع نقاط من المواد المحظورة في المشروبات، مما يؤدي إلى ضعف الزبون وإدخاله في عالم الإدمان الذي يصعب الخروج منه، وبذلك يسهل تسخيره إلى تحقيق أهدافها الدنيئة.
العزلة الاجتماعية
يوضح الزائري، أن الشخص بعد أن يقع في علاقة محرمة وتأتي نتيجة فحوصاته سليمة، ويطمئن على خلوه من أي أمراض، قد يتجه إلى العيادات النفسية يشكو من القلق والاكتئاب. وهذه الفئة يتم تشخيصها باضطراب التوهم المرضي الذي تتراوح درجة الإصابة به من متوسطة إلى شديدة.
يقول الزائري، إن هذا الاضطراب يرفع معدل الشعور بالوحدة والعزلة ويهرب المصاب به من اللقاءات الأسرية ويغيب عن المناسبات الاجتماعية لأنه يشعر بالخوف من اكتشاف أمره. وقد يشك أنه تعرض إلى السحر بواسطة السائل المنوي بعد قيامه بعلاقة محرمة، وبالتالي يصاب بمرض paranoia وهو جنون الارتياب.
النظام واللائحة
يوضح المحامي والمستشار القانوني معتز طلعت ناقرو أنه ((يعد ارتكاب أفعال القوادة أو إعداد أماكن للدعارة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وفي حال الترويج لتلك الجرائم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيعد ذلك من الجرائم المعلوماتية، وقد وضع المنظم السعودي لتلك الجرائم عقوبات صارمة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 1428/03/08هـ حيث نصت المادة (السادسة) من النظام المذكور على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للإتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية)).
ويضيف ناقرو ((يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها وتأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وفي حال كان مرتكب الجريمة مقيم غير سعودي فيتم إبعاده من البلاد بعد إتمام العقوبة)).

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