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المدمج المؤقت.. هل ينهي أزمة المباني المدرسية - جريدة الوطن السعودية

9/29/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل وزارة التعليم على تطبيق نظام تعليم مدمج للمدارس المشتركة والمشغلة على فترتين، الأولى صباحية تبدأ من الـ7 صباحًا وتنتهي في الساعة الـ12.45 بعد الظهر، والثانية مسائية تبدأ من الواحدة ظهرًا وحتى الـ6 مساء بطواقم إدارية وتعليمية وطلاب وميزانية مستقلة عن المدرسة الصباحية.
ويقضي النظام المدمج بأن يكون التعليم كاملا في الفترة الصباحية، حيث يكون عمل المدرسة الأولى حضوريًا لمدة 3 أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء) والثانية عن بعد عبر منصة مدرستي، في تلك الأيام المشغولة بمدرسة أخرى، مع عكس العملية التعليمية بالتناوب ما بين المدرستين على مدار الأسابيع، حيث إن المدرسة التي تكون حضوريا لمدة 3 أيام ويومين عن بعد تتحول في الأسبوع التالي لتكون عن بعد 3 أيام وحضوريًا ليومين، على أن يستمر التناوب خلال فترة الدمج.
ويهدف هذا الإجراء إلى حوكمة الانتقال لنظام التعليم المدمج على فترتين، مع تحديد الحالات الخاصة للمدارس التي تستدعي الانتقال إلى نمط التعليم المدمج، وتوحيد الإجراءات اللازمة لهذا الانتقال، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية عند الانتقال إلى النمط المدمج في المدارس المشتركة بنظام الفترتين. تخصيص مواد سيتم عبر تطبيق هذا النظام تزويد ولي أمر الطالب بجدول حضور الطالب رسميًا مع تخصيص 60% من حصص المواد الآتية في الأيام الحضورية وهي ((لغتي، الرياضيات، العلوم)) مع مراعاة تنظيم الجدول الدراسي في النموذج بحيث تحظى جميع المواد بفرصة تدريس حضوري مع تكوين لجان لتنفيذ هذا القرار على مستوى التعليم برئاسة مدير التعليم، وعلى مستوى المكاتب برئاسة مدير المكتب، وعلى مستوى المدارس برئاسة مدير المدرسة وعدد من الأعضاء في جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار. حل مؤقت أكد الخبير التربوي حمدان محمد الرفاعي لـ((الوطن)) أن هذا الإجراء هو ((حل مؤقت وناجح لإنهاء أزمة التعليم في الفترة المسائية، والتي جاءت بشكل مؤقت، إلا أنها انتشرت في الفترة الأخيرة وتحديدًا في المدن الكبيرة، حتى أصبح مستمرًا خلال الفترة الماضية، وهو ما يستدعي الاستفادة من منصة ((مدرستي)) بشكل فعال وإنهاء أزمة المسائي، لا سيما وأن منصة ((مدرستي)) حققت نجاحًا متميزًا خلال فترة كورونا)).
ونوه إلى أن ((التعليم الصباحي بمدارس مستقلة هو الأمثل وله نتائج إيجابية في الحضور المبكر والانضباط التام والتحصيل الدراسي وهو المراد والمبتغى منه في التعليم، إلا أنه في مثل هذه الظروف فإن استخدام البدائل ودمجها بالتقنية يُعطي نتائج أفضل من استمرار المدرسة بشكل تام في النظام المسائي، مع أهمية متابعة تنفيذ هذا الإجراء وتنفيذ الأبحاث العملية خلال استمراره لمدة عام لمعرفة نتائجه بشكل دقيق)).
وأضاف ((عميلة الدمج ستساهم بشكل كبير في الجانب الاقتصادي للمدرسة حيث ستخفف العبء على أحمال الطاقة الكهربائية، فالمدرسة التي تعمل لمدة 16 ساعة سوف تقتصر على نصفها، ما يجعل المدرسة أكثر استدامة، وينهي أزمة الصيانة للمكيفات التي تواجه أعطالًا وخصوصًا خلال الأجواء الحارة)). معاناة أسرية وضحت المعلمة نوره سالم لـ((الوطن)) أنها تعمل في الفترة المسائية، وهو الوقت الذي يتزامن مع عودة أبنائها إلى المنزل بعد انتهائهم من دراستهم في الفترة الصباحية، وقالت ((اختلاف الأوقات بيني وبين أبنائي يشكل معاناة مستمرة، فهو لا يمنحني فرصة متابعتهم ولا الجلوس معهم ومعرفة مدى التزامهم بتحضير دروسهم خلال فترة عملي)).
وتابعت ((قرار الدمج يبعث أملًا كبيرًا في إنهاء هذه المعاناة، ويمنحنا قدرة أكبر كأسر على تنظيم أوقاتنا وأوقات أبنائنا، ويساعدنا كمعلمات في فترات مسائية على احتواء أسرنا والقيام بدورنا تجاهها)). برنامج مرهق يشتكي عبدالرحمن العلي وهو ولي أمر لطالب يدرس في المرحلة الثانوية، ويقول ((لظروف الصيانة نقل ابني لمدرسة تعمل في الفترة المسائية، وبذلك اختلف برنامجه تمامًا عن بقية إخوته الذين ينهون واجباتهم قبل عودته من المدرسة، فيما يضطر هو للسهر حتى وقت متأخر لينتهي من تحضير دروسه، وهو ما قد يوثر على نتيجته الدراسية)).
ونوه إلى أن هذه الأزمة جعلته يسعى للبحث عن مدرسة صباحية لابنه حتى لو كانت خارج الحي الذي يسكنه، وقال ((بات الأمر مزعجًا جدًا، ولا شك أن التعليم المدمج سيكون حلًا مثاليًا، وإن كنت أبحث أكثر عن التعليم الحضوري في الفترة الصباحية الذي أجد أنه الأنسب والأفضل)). التعليم المدمج يتم تطبيقه في المدارس التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية يقوم على التناوب في المدرسة الواحدة وفي الفترة الصباحية يداوم طلاب المدرسة الأولى 3 أيام حضوريا ويومين عن بعد يتبادل طلاب المدرستين برنامج الحضور وعن بعد أسبوعيا 60% من مواد لغتي والرياضيات والعلوم تقدم في الدراسة الحضورية.

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