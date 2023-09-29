قمم السودة .. الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) كان خبر إطلاق المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى ((قمم السودة)) من أبرز الأخبار هذا الأسبوع، حيث كان الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تطويرِ وجهة جبلية سياحية فاخرة.
وعلى ارتفاعٍ يصل إلى ثلاثة آلاف وخمسة عشر مترًا عن سطحِ البحرِ، تقع ((قمم السودة)) في منطقة عسير، بيئةٍ طبيعية وثقافية فريدة من نوعها تعكسُ الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفيرِ تجربة معيشية غيرِ مسبوقة.
مليونا زائر سنويًا
خدماتٌ للضيافة الفاخرة لمليوني زائرٍ على مدارِ العامِ، ستقدم ضمن مشروعِ ((قممِ السودة))، كما سيعتمد المخططُ في تصاميمِه على الهوية العمرانية المحلية، ويتكون من 3 مراحل رئيسة، على أن تكتمل أولى مراحله في 2027م، مع مراعاة الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية وحفظها للأجيال القادمة.
تنمية القطاعِ السياحيِ والترفيهي في المملكة بإطلاقِ مشروعِ ((قممِ السودة))، يسهم في زيادة إجماليِ الناتجِ المحليِ بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفيرِ آلاف الوظائف بشكل مباشرٍ وغيرِ مباشرٍ، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مشروع ((قمم السودة)) إضافة نوعية للقطاعِ السياحي وإبراز الجانب الثقافي للمملكة، وسيعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، مع إتاحة الفرصة للعالم لاستكشاف جمال قمم السودة والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة.
6 مناطق رئيسية
وستضم قمم السودة 6 مناطق رئيسية تتمركز في مواقع مميزة، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، ويضم المشروع 6 مناطق تحتوي على نقاط جذب فريدة وغامرة مثل:
1. تهلل (ملعب جولف، مركز تجربة الواقع الافتراضي، جسر زجاجي معلق، مسرح مفتوح، صالة رياضية خارجية، مسارات الهايكنج، مطل، مسارات الاستكشاف الثقافي).
2. سحاب (مركز تأهيل رياضي، سكاي لاين لوج، عيادة للعلاج الصحي، متنزه المغامرات، جسر زجاجي معلق، ماونتن كوستر، متنزه الدراجات، زبالين، متنزه المغامرات الخارجية، آير زون، أرجوحة جبلية، ماونتن سكيت بارك، ميدان رماية السكيت).
3. سبرة (مركز يوغا وتأمل، مركز صحي وسبا، إنشارتد فوريست، مسارات هايكنج).
4. جرين (حقول زراعية للمنتجات العضوية، تجارب الطهي المحلي، مسارات الاستكشاف الثقافي).
5. رجال (ساحة رجال والقرية التراثية، مركز الزوار والمعلومات).
6. الصخرة الحمراء (اسطبلات الخيول، مسارات هايكنج، صالة رياضية خارجية، مركز المتنزه الوطني للتجارب، متنزه المغامرات الطبيعية).
الفرص والاستثمار
سيوفر مشروع قمم السودة فرص نوعية وسيخلق قطاعات جديدة في المنطقة، مثل السياحة البيئية والمغامرات والرياضات الجبلية، بالإضافة إلى أن المشروع سيوفر 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، كما سيعتمد نجاح تنفيذ المخطط العام على بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات إلى المشروع.
وسيخلق مشروع قمم السودة فرصًا نوعية للمستثمرين والمجتمع المحلي، وسيسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية بشكل مباشر وغير مباشر، وسيسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال سعودي بحلول 2033.
مشروع قمم السودة بالأرقام
- 6 مناطق رئيسية.
- مليونا زائر على مدار العام.
- 2700 غرفة فندقية.
- آلاف الفرص الوظيفية.
- 1336 وحدة سكنية.
- 29 مليارًا المساهمة في الناتج المحلي.
مناطق المشروع
- تَهْلَل
- سَحَاب
- سَبْرَة
- جَرين
- رجال
- الصخرة الحمراء
مراحل تطوير المشروع
- 2027 المرحلة الأولى
- 2030 المرحلة الثانية
- 2033 المرحلة الثالثة
MENAFN29092023000089011017ID1107167405