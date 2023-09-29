Saturday, 30 September 2023 12:44 GMT

قمم السودة .. الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة - جريدة الوطن السعودية

9/29/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كان خبر إطلاق المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى ((قمم السودة)) من أبرز الأخبار هذا الأسبوع، حيث كان الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تطويرِ وجهة جبلية سياحية فاخرة.
وعلى ارتفاعٍ يصل إلى ثلاثة آلاف وخمسة عشر مترًا عن سطحِ البحرِ، تقع ((قمم السودة)) في منطقة عسير، بيئةٍ طبيعية وثقافية فريدة من نوعها تعكسُ الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفيرِ تجربة معيشية غيرِ مسبوقة.

مليونا زائر سنويًا
خدماتٌ للضيافة الفاخرة لمليوني زائرٍ على مدارِ العامِ، ستقدم ضمن مشروعِ ((قممِ السودة))، كما سيعتمد المخططُ في تصاميمِه على الهوية العمرانية المحلية، ويتكون من 3 مراحل رئيسة، على أن تكتمل أولى مراحله في 2027م، مع مراعاة الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية وحفظها للأجيال القادمة.
تنمية القطاعِ السياحيِ والترفيهي في المملكة بإطلاقِ مشروعِ ((قممِ السودة))، يسهم في زيادة إجماليِ الناتجِ المحليِ بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفيرِ آلاف الوظائف بشكل مباشرٍ وغيرِ مباشرٍ، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مشروع ((قمم السودة)) إضافة نوعية للقطاعِ السياحي وإبراز الجانب الثقافي للمملكة، وسيعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، مع إتاحة الفرصة للعالم لاستكشاف جمال قمم السودة والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة.

6 مناطق رئيسية
وستضم قمم السودة 6 مناطق رئيسية تتمركز في مواقع مميزة، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، ويضم المشروع 6 مناطق تحتوي على نقاط جذب فريدة وغامرة مثل:
1. تهلل (ملعب جولف، مركز تجربة الواقع الافتراضي، جسر زجاجي معلق، مسرح مفتوح، صالة رياضية خارجية، مسارات الهايكنج، مطل، مسارات الاستكشاف الثقافي).
2. سحاب (مركز تأهيل رياضي، سكاي لاين لوج، عيادة للعلاج الصحي، متنزه المغامرات، جسر زجاجي معلق، ماونتن كوستر، متنزه الدراجات، زبالين، متنزه المغامرات الخارجية، آير زون، أرجوحة جبلية، ماونتن سكيت بارك، ميدان رماية السكيت).
3. سبرة (مركز يوغا وتأمل، مركز صحي وسبا، إنشارتد فوريست، مسارات هايكنج).
4. جرين (حقول زراعية للمنتجات العضوية، تجارب الطهي المحلي، مسارات الاستكشاف الثقافي).
5. رجال (ساحة رجال والقرية التراثية، مركز الزوار والمعلومات).
6. الصخرة الحمراء (اسطبلات الخيول، مسارات هايكنج، صالة رياضية خارجية، مركز المتنزه الوطني للتجارب، متنزه المغامرات الطبيعية).

الفرص والاستثمار
سيوفر مشروع قمم السودة فرص نوعية وسيخلق قطاعات جديدة في المنطقة، مثل السياحة البيئية والمغامرات والرياضات الجبلية، بالإضافة إلى أن المشروع سيوفر 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، كما سيعتمد نجاح تنفيذ المخطط العام على بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات إلى المشروع.
وسيخلق مشروع قمم السودة فرصًا نوعية للمستثمرين والمجتمع المحلي، وسيسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية بشكل مباشر وغير مباشر، وسيسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال سعودي بحلول 2033.
مشروع قمم السودة بالأرقام
- 6 مناطق رئيسية.
- مليونا زائر على مدار العام.
- 2700 غرفة فندقية.
- آلاف الفرص الوظيفية.
- 1336 وحدة سكنية.
- 29 مليارًا المساهمة في الناتج المحلي.
مناطق المشروع
- تَهْلَل
- سَحَاب
- سَبْرَة
- جَرين
- رجال
- الصخرة الحمراء
مراحل تطوير المشروع
- 2027 المرحلة الأولى
- 2030 المرحلة الثانية
- 2033 المرحلة الثالثة

MENAFN29092023000089011017ID1107167405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث