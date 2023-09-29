تطلق KAL نظامًا مضيفًا كاملاً للبنوك

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أحدث نسخة من KTH (Kalignite Terminal Host) ، من شركة برمجيات أجهزة الصراف الآلي الرائدة عالميًا KAL، تقدم للبنوك حلاً قابلاً للتطوير بدرجة كبيرة لمعالجة المعاملات.
كجزء من Kalignite software suite ، تُعرف KTH بأنها معالج طرفي مضيف يقوم بتشغيل أجهزة الصراف الآلي والأكشاك وأجهزة نقاط البيع. كما أنه بديل قوي وجاهز للمستقبل للأنظمة المضيفة التقليدية، ومناسب للشبكات بجميع أحجامها وتعقيداتها.
مع الإصدار الرئيسي للإصدار 3، تطورت KTH لتصبح مضيفًا متكاملاً تمامًا. ومع تزايد الطلب على الخدمات المصرفية المرنة والمبتكرة، يمكن للمؤسسات المالية اليوم الاستفادة من حل KAL لتقديم مجموعة كاملة من القدرات الإضافية - بما في ذلك معالجة المعاملات الشاملة ودعم بوابة مخطط البطاقة والأمن المتقدم. على مستوى الأعمال، تقدم KTH تخفيضات في التكاليف إلى جانب مجموعة معاملات متميزة. كما أنه يزيد من قدرة البنوك على التميز في السوق وتعزيز تجربة العملاء.
برنامج مضيف قابل للتطوير بشكل كبير تم تصميمه ليدوم طويلاً ومصمم للتطور
تعمل KTH في بيئة أجهزة منخفضة التكلفة على خوادم افتراضية في السحابة أو OnPrem - مما يساعد البنوك على تقليل التكلفة الإجمالية للملكية. لقد تم دمجه بإحكام مع تطبيق K3A الخاص بـ KAL ونظام إدارة KTC . تم تضمين KTH Design Studio سهل الاستخدام بشكل قياسي وهو مشابه لبيئة تطوير K3A. تتمتع البنوك التي تستخدم K3A بالفعل بميزة إضافية تتمثل في القدرة على تطبيق مهاراتها الحالية على KTH ودمج أجهزة الصراف الآلي بإحكام مع المضيف.
بما يتوافق مع إصداره الأصلي، يأتي الإصدار الجديد من KTH مزودًا بمكونات معدة مسبقًا وكود أساسي قابل للتكوين ودعم للمحاكاة الافتراضية التي تعمل على تسريع الجداول الزمنية لتطوير البرامج. لقد تم تصميمه لتحقيق التنوع - مما يجعل من الأسرع والأسهل على البنوك دعم أنواع معاملات أجهزة الصراف الآلي الجديدة عند الحاجة.
على حد تعبير Aravinda Korala الرئيس التنفيذي لـ KAL:
"مع تزايد اعتماد البنوك على أجهزة الصراف الآلي لتقديم الخدمات، هناك طلب متزايد على تطوير البرمجيات المبسطة ودعم أنواع المعاملات الجديدة. تزدهر KTH في هذا السياق كمضيف مستحوذ متكامل تمامًا. إنها تحتوي على مجموعة معاملات متميزة وبنية تم تصميمها لتتناسب مع الحاجة. وكبديل للأنظمة المضيفة التقليدية، أصبحت KTH اليوم أكثر تنافسية من أي وقت مضى - مما يفتح المجال لدعم المهام الحرجة وإمكانيات جديدة لقنوات توصيل الخدمات المصرفية."
نبذة عن KAL
KAL ATM Software (تأسست عام 1989) هي شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات أجهزة الصراف الآلي والمورد المفضل للبنوك العالمية الكبرى. وتتخصص الشركة في الحلول البرمجية لشبكات الصراف الآلي بجميع أحجامها وتعقيداتها - مما يسمح للبنوك بالتحكم، وخفض التكاليف، وزيادة الوظائف، وتحسين القدرة التنافسية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN29092023004146001356ID1107167397
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.