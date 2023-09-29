تطلق KAL نظامًا مضيفًا كاملاً للبنوك

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أحدث نسخة من KTH (Kalignite Terminal Host) ، من شركة برمجيات أجهزة الصراف الآلي الرائدة عالميًا KAL، تقدم للبنوك حلاً قابلاً للتطوير بدرجة كبيرة لمعالجة المعاملات.

كجزء من Kalignite software suite ، تُعرف KTH بأنها معالج طرفي مضيف يقوم بتشغيل أجهزة الصراف الآلي والأكشاك وأجهزة نقاط البيع. كما أنه بديل قوي وجاهز للمستقبل للأنظمة المضيفة التقليدية، ومناسب للشبكات بجميع أحجامها وتعقيداتها.

مع الإصدار الرئيسي للإصدار 3، تطورت KTH لتصبح مضيفًا متكاملاً تمامًا. ومع تزايد الطلب على الخدمات المصرفية المرنة والمبتكرة، يمكن للمؤسسات المالية اليوم الاستفادة من حل KAL لتقديم مجموعة كاملة من القدرات الإضافية - بما في ذلك معالجة المعاملات الشاملة ودعم بوابة مخطط البطاقة والأمن المتقدم. على مستوى الأعمال، تقدم KTH تخفيضات في التكاليف إلى جانب مجموعة معاملات متميزة. كما أنه يزيد من قدرة البنوك على التميز في السوق وتعزيز تجربة العملاء.

برنامج مضيف قابل للتطوير بشكل كبير تم تصميمه ليدوم طويلاً ومصمم للتطور

تعمل KTH في بيئة أجهزة منخفضة التكلفة على خوادم افتراضية في السحابة أو OnPrem - مما يساعد البنوك على تقليل التكلفة الإجمالية للملكية. لقد تم دمجه بإحكام مع تطبيق K3A الخاص بـ KAL ونظام إدارة KTC . تم تضمين KTH Design Studio سهل الاستخدام بشكل قياسي وهو مشابه لبيئة تطوير K3A. تتمتع البنوك التي تستخدم K3A بالفعل بميزة إضافية تتمثل في القدرة على تطبيق مهاراتها الحالية على KTH ودمج أجهزة الصراف الآلي بإحكام مع المضيف.

بما يتوافق مع إصداره الأصلي، يأتي الإصدار الجديد من KTH مزودًا بمكونات معدة مسبقًا وكود أساسي قابل للتكوين ودعم للمحاكاة الافتراضية التي تعمل على تسريع الجداول الزمنية لتطوير البرامج. لقد تم تصميمه لتحقيق التنوع - مما يجعل من الأسرع والأسهل على البنوك دعم أنواع معاملات أجهزة الصراف الآلي الجديدة عند الحاجة.

على حد تعبير Aravinda Korala الرئيس التنفيذي لـ KAL:

"مع تزايد اعتماد البنوك على أجهزة الصراف الآلي لتقديم الخدمات، هناك طلب متزايد على تطوير البرمجيات المبسطة ودعم أنواع المعاملات الجديدة. تزدهر KTH في هذا السياق كمضيف مستحوذ متكامل تمامًا. إنها تحتوي على مجموعة معاملات متميزة وبنية تم تصميمها لتتناسب مع الحاجة. وكبديل للأنظمة المضيفة التقليدية، أصبحت KTH اليوم أكثر تنافسية من أي وقت مضى - مما يفتح المجال لدعم المهام الحرجة وإمكانيات جديدة لقنوات توصيل الخدمات المصرفية."

نبذة عن KAL

KAL ATM Software (تأسست عام 1989) هي شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات أجهزة الصراف الآلي والمورد المفضل للبنوك العالمية الكبرى. وتتخصص الشركة في الحلول البرمجية لشبكات الصراف الآلي بجميع أحجامها وتعقيداتها - مما يسمح للبنوك بالتحكم، وخفض التكاليف، وزيادة الوظائف، وتحسين القدرة التنافسية.

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