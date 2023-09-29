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محمد.علوان ..الحكاية هكذا

9/29/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بين آخر رشقة بقلمه أقصوصة "مكتب سليمان"وقبلها صعود "تهلل ... حكايات الجبال" مرورا بموز ريدة .. جاءت الحكاية لتبدأ هكذا رحيل في لحظات "دامسة"، أيقضت المواجع، ، ليبسط الحزن رداءه وتُسرع مواقع التواصل والإتصال بث خبر وفاة الأديب القاص محمد بن علي علوان.
تزاحمت مقالات وتغربدات رواد الأدب الأوفياء ، ورفاق الدرب والمحبين والأصدقاء ،حين تناولت في مجملها الثناء والإعجاب على إبداعات الراحل ومؤلفاته.
جاء أغلبها إعادة لما بشبه مقالات وآراء عرفها الناس منذ أعوام ، وسبق أن كُتب عنها في الصحف والمجلات، وهي ظاهرة تتكرر تجعلني أشعر بالشفقة على الشعراء والادباء والإعلاميين والمفكربن والفنانين ، فعندما يرحل احدهم والموت حق على كل إنسان يكون التركيز على عطاءاته في مجال أعماله المنشورة والمعروفة التي أشبعها النقاد والمهتمون در اسة وبحثاً ، ويغّفِلون دون قصد الجوانب الإنسانية المشرقة لأولئك المبدعين الأنقياء في مسيرة حياتهم.
ونعلم أن سمات الخير مزروعة في الإنسان ، فكيف بأهل الكلمة والفكر والريشة الذين أعطوا النواحي الإنسانية النصيب الأكبر في حياتهم وإبداعتهم المختلفة.؟
محمد علوان رجل منحه الله حب الخير والتواصع وصنائع المعروف في السر والعلن ،وصلة الارحام ،والتواصل المستمر مع الأصدقاء ،والإستجابة الفورية لكل أعمال الخير .
يأسرك بآحاديثه التي تشع إبتسامة وتفاؤل، كان يعتز بنهر تراث أصيل ينهل منه مواقف إنسانية برائحة الطين وصباحات القرى ، ونبض الأسواق ، وحنين الدروب، ومعاناة وصبر وغناء وإبداع مجتمع عاش معه ، وحمل سيرته واسراره في قلبه الكبير حتى آخر يوم في حياته.
عرفت أبا غسان مجموعة إنسان ، يخفف عناء من ضاقت عليهم الأحوال، يطرح المبادرات والحلول، يرفع المعنويات ، يحث على التسامح، ويدعو إلى حُسن التعامل ، سخر قلمه لوطنه وامته ، متصالح مع نفسه وزمانه ، متابع جيد للحركة الادبية في المملكة له إطلالة جميلة كل يوم عبر منصته يطرح فيها خلاصة خبراته وجمال أسلوبة وتعليقاته.
في هذه الحياة ، كلما فقدنا صديقاً عزيزاً كلما تعثرت الخُطى واتسعت مساحات الحزن ، وانطفأت بهحة الأماكن ، ولم تبق إلا ذكريات تعود محملة بالدموع.
رحم الله محمد.علوان واسكنه فسيح جناته ،ورحم كل من فقدنا من قامات بلادنا الحبيبة الذين صنعوا من تضحياتهم و أفكارهم وكتاباتهم واعمالهم وإبداعاتهم والأهم مسيرتهم الإنسانية منارات مضيئة ستبقى شاهدة على مدار الأزمان.

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