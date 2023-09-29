محمد.علوان ..الحكاية هكذا

(MENAFN
- Al Watan) بين آخر رشقة بقلمه أقصوصة "مكتب سليمان"وقبلها صعود "تهلل ... حكايات الجبال" مرورا بموز ريدة .. جاءت الحكاية لتبدأ هكذا رحيل في لحظات "دامسة"، أيقضت المواجع، ، ليبسط الحزن رداءه وتُسرع مواقع التواصل والإتصال بث خبر وفاة الأديب القاص محمد بن علي علوان.
تزاحمت مقالات وتغربدات رواد الأدب الأوفياء ، ورفاق الدرب والمحبين والأصدقاء ،حين تناولت في مجملها الثناء والإعجاب على إبداعات الراحل ومؤلفاته.
جاء أغلبها إعادة لما بشبه مقالات وآراء عرفها الناس منذ أعوام ، وسبق أن كُتب عنها في الصحف والمجلات، وهي ظاهرة تتكرر تجعلني أشعر بالشفقة على الشعراء والادباء والإعلاميين والمفكربن والفنانين ، فعندما يرحل احدهم والموت حق على كل إنسان يكون التركيز على عطاءاته في مجال أعماله المنشورة والمعروفة التي أشبعها النقاد والمهتمون در اسة وبحثاً ، ويغّفِلون دون قصد الجوانب الإنسانية المشرقة لأولئك المبدعين الأنقياء في مسيرة حياتهم.
ونعلم أن سمات الخير مزروعة في الإنسان ، فكيف بأهل الكلمة والفكر والريشة الذين أعطوا النواحي الإنسانية النصيب الأكبر في حياتهم وإبداعتهم المختلفة.؟
محمد علوان رجل منحه الله حب الخير والتواصع وصنائع المعروف في السر والعلن ،وصلة الارحام ،والتواصل المستمر مع الأصدقاء ،والإستجابة الفورية لكل أعمال الخير .
يأسرك بآحاديثه التي تشع إبتسامة وتفاؤل، كان يعتز بنهر تراث أصيل ينهل منه مواقف إنسانية برائحة الطين وصباحات القرى ، ونبض الأسواق ، وحنين الدروب، ومعاناة وصبر وغناء وإبداع مجتمع عاش معه ، وحمل سيرته واسراره في قلبه الكبير حتى آخر يوم في حياته.
عرفت أبا غسان مجموعة إنسان ، يخفف عناء من ضاقت عليهم الأحوال، يطرح المبادرات والحلول، يرفع المعنويات ، يحث على التسامح، ويدعو إلى حُسن التعامل ، سخر قلمه لوطنه وامته ، متصالح مع نفسه وزمانه ، متابع جيد للحركة الادبية في المملكة له إطلالة جميلة كل يوم عبر منصته يطرح فيها خلاصة خبراته وجمال أسلوبة وتعليقاته.
في هذه الحياة ، كلما فقدنا صديقاً عزيزاً كلما تعثرت الخُطى واتسعت مساحات الحزن ، وانطفأت بهحة الأماكن ، ولم تبق إلا ذكريات تعود محملة بالدموع.
رحم الله محمد.علوان واسكنه فسيح جناته ،ورحم كل من فقدنا من قامات بلادنا الحبيبة الذين صنعوا من تضحياتهم و أفكارهم وكتاباتهم واعمالهم وإبداعاتهم والأهم مسيرتهم الإنسانية منارات مضيئة ستبقى شاهدة على مدار الأزمان.
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